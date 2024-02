A Magyar falu program céljáról azt mondta köszöntőjében a miniszter, hogy a kommunista rendszer falvakat elsorvasztó gyakorlatával ellentétben élhetővé kívánták tenni a kistelepüléseket.

- Mindezt viszonylag kis összegű beruházásokkal, ám olyanokkal, amelyeket a helyben lévők jónak, fontosnak, szükségesnek tartanak, legyen szó közszolgáltatásról vagy infrastruktúráról. Ebből adódik, hogy mára a magyar falvakból történő elvándorlás jelentős részben lelassult, vannak helyek, ahol megállt, sőt van pár olyan településünk, itt a választókerületben is, amely népességgyarapodással számolhat. Gógánfán is eredményes a Magyar falu program, hiszen sorra valósultak meg a beruházások, a nyáron például együtt adhattuk át a megújult kisboltot, most pedig az új járdaszakaszt. Ez mind azt jelzi, hogy Gógánfa is gyarapodik, és lépésről lépésre válik élhetőbbé a falu, ahol az alapvető közszolgáltatások elérhetők, és most a biztonság terén is jelentős javulás történt - hangsúlyozta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő és Nagy Márta, Gógánfa polgármestere szombaton átadta a főutcában 7 millió forintos pályázati támogatással felújított járdaszakaszt

Fotó: Szijártó János/Napló



- Nagyon örülök, hogy a kormány 2019-ben elindította a Magyar falu programot, ami alkalmat ad az 5 ezer fő alatti településeknek az egyszerűen elérhető pályázatok kihasználására. Olyan lehetőségekről van szó, amelyek a vidéki ember számára élhetőbbé teszik a kistelepüléseket. Gógánfa az elmúlt időszakban tizenkét pályázatot nyert különböző fejlesztésekre. Támogatást nyertünk több más mellett az óvoda udvarának felújítására, szolgálati lakás kialakítására, önkormányzati utak felújítására, kommunális eszközök beszerzésére, és legutóbb 2023-ban kaptunk lehetőséget arra, hogy egy 7 millió forint értékű járdafelújítást elvégezhessünk. Ez egy kistelepülés életében jelentős dolog, és a mi forgalmas főutcánk, a Deák Ferenc utca járdája tényleg megérett már a korszerűsítésre - mondta beszédében Nagy Márta polgármester, majd a miniszterrel közösen vágták át a 7 millió forintos beruházás ünnepélyes átadása alkalmából a járda fölött kifeszített nemzeti színű szalagot.