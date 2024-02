Az esten részt vett mások mellett Fenyvesi Zoltán, a Balatonfüredi Tankerületi Központ vezetője, Németh Zoltán, Sümeg alpolgármestere, Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese és Nagy József plébániai kormányzó.

– Mi, emberek egy Isten által teremtett közösség részesei vagyunk – hangsúlyozta Udvardy György veszprémi érsek. Hozzátette, közösség az, mely evangéliumot hirdet, illetve a szeretetet képviseli, miként ezt a karitász is teszi. Az érsek a jövő kapcsán szólt a felelősségről, majd nagyon fontosnak nevezte a segítést, az önkéntesek munkáját, a jótékonysági eseményeket, amilyen a mostani bál is.

– Összesen 1,1 millió forinttal támogatja a nemes ügyet, illetve a bál célját a Papp család – ezt Böjte Éva, a szálloda igazgatója mondta. Megjegyezte, jövőre a teljes bevételt felajánlják. Örömmel szólt arról, hogy már második alkalommal adhatnak helyet a bálnak, amit jótékony céllal rendeznek meg.

– A jótékonykodásnak napjainkban kiemelt jelentősége van, különös tekintettel a nemzetközi helyzetre – vélekedett.

Az esten Zagyva Richárd, Ghiczy László, a VFK igazgatója és Szijártó László lelki igazgató is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel, ők egyebek mellett a közösség erejét, az összefogást, az önkéntesek jelentőségét emelték ki. A megnyitón köszönettel szóltak Lovró Krisztina, a helyi karitász képviselője, Grófné Papp Ilona, a várcsárda vezetője és Pajor Krisztina szervezői munkájáról is. Mint ismert, a VFK a Veszprémi Főegyházmegyében látja el a karitatív tevékenységet, különféle adományokkal segítik a rászorulókat, családokat. Ezeket a Veszprémi Érsekség, valamint az országos központ segítségével, és támogatók révén szerzik be. A karitász nagy erőssége, hogy sok az önkéntes, 38 ilyen csoportjuk van, több mint 300 önkéntessel dolgoznak elsősorban a veszprémi egyházmegyében.

A jótékonysági bálon szép műsort adott a várpalotai Táncoló Talpak Caritas Junior Társastánc Csoport és a Bakony Integrált Szociális Intézmény Veszprém Vármegye Ezüstház Otthon darvastói tánccsoportja, a talpalávalóról pedig a Búgócsiga Együttes gondoskodott.

