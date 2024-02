A pályázati támogatást nyert projekt célja az ikonikus zöldfelület megújítása. A mintegy nyolcezer négyzetméternyi rózsakert révén egy többfunkciós, a mai modern ember igényeire szabott, mai tájépítészeti megoldásokkal, növényalkalmazással kialakított tér jön majd létre. A projekt része és műszaki előfeltétele a terület megújulásához nélkülözhetetlen vízrendezési problémák megoldása, a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése és a fejlesztéssel érintett terület használatához szükséges közművek bekötése. A rózsák kertjének új formája felülnézetben koncentrikus körökből álló térszervezést kap, mely egyrészről eleganciát, másrészről használhatóságot és könnyű fenntartást jelent majd. A tervezett rózsaágyások könnyen körbejárhatók, a köztük lévő gyepfelületek is hozzáférhetők, fenntarthatók lesznek. A kiemelt turisztikai értéket a rózsák fajtaválasztása, illetve csoportosítása jelenti.

A kikötő melletti egykori rózsakert is megújul hamarosan

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Létrehoznak egy olvasókertet a közepén pihenőfelülettel, nagy méretű, kényelmes fa fekvőpadokkal, körülötte évelő- és rózsafelületekkel. E területrész rövidebb vagy hosszabb idejű sokrétű rekreációs tevékenységekre is lehetőséget ad. A piknikkert a part menti részen egy összefüggő nagy gyepes felület lesz, egy-két új, kisebb méretű díszfával kiegészítve, ez remek helyszínévé válhat a kerékpárosoknak rövid idejű pihenésre, szabadtéri sportra, edzésekre, napozásra, piknikre. A kerékpáros társadalom kiszolgálását javítandó ide e-bike töltő és kerékpártároló is kerül.

A kikötő melletti egykori rózsakert is megújul hamarosan

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A menyegzőkert a piknikkerthez csatlakozó, meghitt kertrész lesz. Felépül ott egy pavilon, ahol szabadtéri házasságkötéseket is lehet tartani, mely a Balaton és a park látképével együtt csodás háttere lehet a romantikus eseményeknek. A korábbi park egy új területrésszel is bővül, a keleti oldal térkövezetét elbontják, helyén egy kellemes, romantikus sétaliget jön létre, amely a történetek kertje elnevezést kapta. Ezen a területen révfülöpi történetek ismerhetők meg kisebb méretű interaktív táblák segítségével. A terület délnyugati sarokrészén egy nyugodt, természetközeli pihenőliget épül ki. Az évszakok kertjében a helyi természetes környezetet, a vízi flórát és faunát mutatják be.