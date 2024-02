Négy évvel ezelőtt tartották meg az első közösségi disznóvágást, amit a széles körű összefogásnak köszönhetően idén is sikerült megvalósítani. Hagyományőrző módon, de a modern előírásokat betartva folytak a munkálatok, sőt a biztonság kedvéért még Varga Attila hatósági állatorvos is megvizsgálta a feldolgozott állatot. Szerencsére mindent rendben talált.

Négy év elteltével tartottak ismét közösségi disznóvágást Tapolcafőn Fotó: Kertbarátkör

– Reggel az uniós szabályoknak megfelelően kábították el és szúrták le a disznót, a szorgos kezek pedig azonnal meg is kezdték a feldolgozását. A böllér ezúttal is Nagy Gábor volt. A kör hölgy tagjai is tevékenyen kivették a részüket a munkából, orjaleves, hagymás sült vér, sült máj, hurka, kolbász, sült hús, töltött káposzta is sorakozott az asztalon, a disznótoros vacsoráról nem hiányozhattak a tapolcafői kertbarátok saját termelésű borai, pálinkái, ahogy a farsangkor szokásos kráfli sem. Régi időkben a hájas tészta nélkül nem is tartottak faluhelyen disznóvágást – mesélte Somogyi Zoltán, a kör elnöke, aki hozzátette, a vacsora előtt rövid zenés műsorral Somogyi Zoltánné, Banai Ferenc és Banai Ferencné szórakoztatta a vendégeket, utóbbi disznóvágással kapcsolatos vidám hangulatú verseket is felolvasott. A jókedvet a tangóharmonikás még jobban fokozta. A rendezvényen a meghívott vendégek között jelen volt Áldozó Tamás polgármester, Unger Tamás alpolgármester és Bagoly Katalin főorvos is.