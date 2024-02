Ne csak lakóhely legyen 30 perce

Porga Gyulával újrázna a Fidesz-KDNP Veszprémben

Porga Gyula, a Fidesz-KDNP színeiben negyedszer is megméreti magát Veszprém városvezetői székéért, jelentették be szerdán a zeneiskola és a Laczkó Dezső Múzeum előtti téren. Bemutatták a tizenkét egyéni képviselőjelöltet, akik között több új név is van.

Juhász-Léhi István Juhász-Léhi István

Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője köszöntőjében elmondta, szimbolikus a megújult tér, hiszen azt az elmúlt 14 évet jelképezi, ahogyan Porga Gyula polgármester vezette a várost. Fotó: Nagy Lajos/Napló – A múlt tisztelete és a jövő érdekében való fejlesztés határozta meg ezt a tizennégy évet, és mi, veszprémiek nagyon büszkék lehetünk az elmúlt időszak sikereire – mutatott rá. Kiemelte a Modern városok programot és az Európa Kulturális Fővárosa évet, amelyek meghatározóak voltak. Az Európa Kulturális Fővárosa cím megvalósulása volt a polgármester álma, amit valóra váltott egy nagyszerű csapattal. Porga Gyula (Fidesz-KDNP) polgármester arról beszélt, a közel másfél évtizedes munka eredményeit a veszprémiek is látják. Annak idején egy hosszú távú stratégiát dolgoztak ki, annak végrehajtásának eredményeivel lehet találkozni. Cél, hogy az évtized végére életminőségben az európai elitbe kerüljön Veszprém, amihez szükség lesz további infrastrukturális fejlesztésekre. – Fontos, hogy a Veszprémben elérhető közszolgáltatások az ország legjobb minőségű közszolgáltatásai legyenek, valamint az is, hogy mindenki otthonának érezze Veszprémet. Ne csak lakóhely legyen Veszprém, hanem otthon. A városépítés mellett a közösségépítést is szeretnénk folytatni, ám ez nem egyszemélyes feladat. Várost vezetni, építeni, mindig csapatmunka – mondta.

A Fidesz-KDNP veszprémi képviselőjelöltjei Fotók: Nagy Lajos/Napló

Porga Gyula bemutatta a képviselőjelölteket. Az 1-es számú választókörzetben Varga Tamást indítják, aki korábban Porga Gyula mellett is dolgozott, jelenleg Ovádi Péter munkatársa. A 2-es számú körzetben Mészáros Richárd indul. A 3-asban Stigelmaier Józsefné volt a képviselő, júniusban Rektor Dóra, a Báthory-iskola pedagógusa mellett dönthetnek a szavazók. A 4-es körzetben Pálinkás Roland indul, az 5-ösben Strenner Zoltán. A 6-os számú körzetben Veszprém alpolgármestere, Brányi Mária helyett Török Krisztián, a VEDAC edzője indul. A 7-esben Sótonyi Mónikát jelöli a kormánypárt. Töretlen a bizalom a 8-as körzetben Kovács Áron, a 9-es körzetben Csik Richárd iránt. A 10-es körzetben Bázsa Botond is újrázhat, csakúgy mint a 11-esben Halmay Gábor. Hegedűs Barbara alpolgármester a 12-es körzet képviselőjelöltje.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!