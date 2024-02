Egy debreceni fiatalembernek 2003 telén támadt egy ötlete: Wass Albert műveiből egyszerre több helyszínen felolvasást tartani, és ezzel felhívni a figyelmet az elhallgattatott író munkásságára. A hajdúsági kezdeményezés futótűzként terjedt a világ magyar közösségeiben, egymás után érkeztek a csatlakozásról szóló üzenetek Debrecenbe. Pápán a 13. alkalmat több civil szervezet is támogatta közreműködésével. A felolvasások mellett a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület, a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói és az Allegro AMI népzenekar is színesítette a programot. Pintér Péter, az egyesület elnöke elmondta, a közreműködőknek köszönhetően idén is színes programot sikerült összeállítani.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– A programban a prózai rész kapott nagyobb hangsúlyt, de a megzenésített versektől a néptáncokig, népzenéig minden műfaj képviseltette magát. Úgy gondolom, mindenki, aki ellátogatott a felolvasóestre, a magyar kultúrából egy széles, színes ízelítőt kapott. Az estnek közel harminc szereplője volt, nagy örömömre idén is közel százan látogattak el hozzánk vendégként. A rendezvény népszerűsége Wass Albert kiemelkedő jelentőségű munkásságának köszönhető, a műsorból a nagy klasszikusok, az Üzenet haza, az Epilógus, Az ember az országút szélén, az Ajánlás sem maradhatott ki, ezek olyan lélekbe maró művek, amiket mindenki ismer, hiszen sok színművész adta már elő – emelte ki Pintér Péter, aki hozzátette, idén összesen 58 helyszínen tartottak hasonló kulturális eseményt.