Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz–KDNP) köszöntőjében elmondta, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével évek óta kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolata van az önkormányzatnak. A VOSZ szerinte nagyon aktív vármegyei szervezet.

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

– A város szempontjából alapvető fontosságú az, hogy a vállalkozók miként érzik magukat a városban, hiszen egy élhető városban fontos szempont, hogy ott nemcsak élni, hanem dolgozni meg vállalkozni is jó és érdemes legyen. Ezért nagyon fontos az, hogy megismerjük a nézőpontjukat. Azt, hogy nekik mit jelent egy élhető város, vagy milyen környezet kell ahhoz, ahol szabadon és bátran jobb szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Egymásra vagyunk utalva, és amikor a város idei költségvetését bemutattam, akkor nem véletlenül a legnagyobb adófizetőket hívtam meg, hiszen Veszprém költségvetésében óriási tétel az, hogy a veszprémi vállalkozók sikeresek – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Hangsúlyozta, a város akkor tud sikeres lenni hosszú távon, ha a helyben működő vállalkozások is sikeresek. Van egy harmadik nagyon fontos szempont is: jó minőségű munkahelyeket nemcsak a közszféra, hanem a vállalkozói szféra is tud biztosítani. Beszélt arról is, hogy a helyi vállalkozók segítik a várost, a vállalkozók jelen vannak a város közösségi eseményein is, a gazdasági társaságok családi napokat szerveznek, mert a munkahelyi közösség nagyon fontos, hiszen erősíti a közösséget.

Eppel János, a VOSZ elnöke az általa vezetett szövetség stratégiájáról tartott előadást, azonban előtte készségesen nyilatkozott a sajtónak is.

– Kihasználjuk a találkozás lehetőségét, és beszámolunk arról a stratégiáról, ami 2022-től 2026-ig tart. Hol tartunk, mit végeztünk el, mi áll még előttünk. Természetesen egyfajta gazdasági elemzést is hoztunk magukkal, egy makrogazdasági elemzést az ország gazdasági helyzetéről, kilátásairól, és a környék, a régió gazdasági elemzését is röviden bemutatjuk – árulta el Eppel János. – Jó hír, hogy három válságos év után 2024-ben enyhe konszolidáció, enyhe növekedés jöhet. A vállalkozások döntő többsége túlélte a válságos időszakot, talpon maradt, és várjuk azt a helyzetet, azt a külső gazdasági környezetet, amiben újra lehet fejlődni, beruházni és növekedni. A vármegyei tagvállalatok nincsenek egyedül, együtt erősebbek vagyunk és együtt könnyebben tudjuk ezeket a kihívásokat, nehézségeket kezelni – mondta a VOSZ elnöke.

Hozzátette, hogy ehhez a konkrét elméleti és gyakorlati megoldásaik és eszközrendszerük is rendelkezésre áll. Például minden vármegyében a következő hónapokban nyitnak egy VOSZ-irodát, amelyek a Széchenyi-kártya-hiteltanácsadást is viszik, de emellett egyéb tanácsadási megoldásokat és konkrét segítséget is nyújtanak a legfontosabb kihívásokban.

A rendezvényen Gazsi Attila, a VOSZ elnökhelyettese, Veszprém vármegyei elnöke tájékoztatott aktuális gazdaságpolitikai kérdésekről.