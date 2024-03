– Ezeket a kitüntetéseket bizony nem adják ingyen. Legjobbnak lenni számos további „leget” jelent. Aki a legjobb, az a legszorgalmasabb, a legkitartóbb, a leginkább áldozatkész, s bizony sokszor a legfáradtabb is. A legeknek ára van, és a díjazottak megfizették, megfizetik ezt az árat – mondta el köszöntőjében Campanari-Talabér Márta.

A díjazottak az ünnepség után. Kis Mónika, Ludszky Zsolt és Szili Dániel a VBSK U20-as kézilabdázóinak társaságában

Fotó: Szabó Péter Dániel

Várpalota polgármestere hangsúlyozta, fontos azonban, hogy eredményeiket nem egyedül érték el, s nem csupán maguknak köszönhetik. Ott voltak mögöttük, előttük, mellettük a tanárok, a szülők, az edzők, a barátok, a versenytársak és a szurkolók is. Őket is elismerés illeti, őket is köszöntjük ezen a napon – emelte ki a városvezető, majd átadta az elismeréseket a díjazottaknak.

Az év utánpótlás-sportolója Kis Mónika lett. A Főnix Dojo 17 éves kiválósága tavaly aranyérmet szerzett a Debrecenben rendezett kyokushin karate Európa-bajnokságon, idén márciusban magyar bajnoki címet nyert korosztályában, s magyar válogatott sportolóként jelenleg gőzerővel készül a 2024-es kontinensviadalra, amelyet májusban rendeznek Spanyolországban,

Az év felnőtt sportolója a Főnix Dojo másik klasszisa, Ludszky Zsolt lett, aki 2023-ban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, idén márciusban a magyar bajnokságon is az előkelő második helyen zárt, amivel klubtársához hasonlóan jogot szerzett arra, hogy válogatottként tatamira léphessen az idei Eb-n.

Az Év edzője díjat Szili Dániel, a Várpalotai Bányász Sportkör edzője vehette át a polgármestertől. A kiváló tréner tízéves korában kezdett kézilabdázni, a ranglétrát végigjárva egészen a VBSK felnőttcsapatáig jutott, s a sportágat azóta is a szívügyének tekinti. 2015 óta edzősködik a várpalotai klubnál, jelenleg az U14-es és az U15-ös kézilabdacsapat edzője. A fizikai felkészítés mellett a gyermekek lelki-szellemi nevelésére is nagy hangsúlyt fektet.

A Thuri Gitárzenekar a Gypo Circus slágerének klasszikusgitár-átiratát játszotta el a díjátadón

Fotó: Szabó Péter Dániel

Az év csapata a várpalotai képviselő-testület döntése alapján idén a Várpalotai Bányász Sportkör junior (U20) kézilabda együttese lett. A férfi U20-as gárda a VBSK kézilabda szakosztályának hosszú évek alatt, kemény munkával felépített első osztályú csapata. Ez a megmérettetés a felnőtt sportolóvá érés utolsó szakasza a magyar kézilabda-utánpótlás legmagasabb szintjén, s évről évre csak 28 csapat harcolhatja ki a jogot, hogy ebben a bajnokságban küzdhessen meg ellenfeleivel. A most díjazott „legénység” a 2017/2018-as másodosztályú bajnokság megnyerése óta tagja ennek a szűk körnek. Az országban egyedülálló, hogy a felnőtt szinten NB II-es csapattal rendelkező klub elsőosztályú juniorcsapattal versengjen az ország legjobb utánpótlásműhelyeivel. A gárda edzője Soha Gergő, a csapat tagjai: Elekes Kristóf, Hanák Dominik, Járási Richárd, Dobos Máté, Fenyő Jordán, Borbély András, Szálinger Zalán, Zergi Bálint, Gáspár Richárd, Borbély Mihály, Hegyesi Alex, Bogdány Áron, Nagy Raul, Jámbor Máté, Foki Máté, Somogyi Márk és Csácsi Kristóf.

A várpalotai inkubátorház földszinti nagytermében tartott városi ünnepségen a Gypo Circus Kicsi, gyere közelebb című dalának klasszikusgitár-átiratát is meghallgathatták az összegyűltek a Thuri Gitárzenekar, azaz Tamás Natali, Halasi Zsombor, Kiss Milán és Mátrai Balázs előadásában.