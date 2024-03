Az évtizedes múltra visszatekintő magbörze a tavalyihoz hasonlóan a Jövőnkért Egyesület, a "Lábdi Piac Hegymagason" és az önkormányzat közös szervezésében zajlott. – A magbörzét mintegy tíz éve rendezzük meg folyamatosan.

Fotó: Szijártó János/Napló

Volt már Badacsonytomajon, Badacsonytördemicen, és most már második éve vagyunk Hegymagason. Ebben remek partner a hegymagasi önkormányzat és Gyurka Miklósné polgármester asszony, aki maga is aktívan részt vesz az eseményen. A magbörze lényege, hogy a felesleges tájjellegű vetőmagok, növénytövek, palánták egymás közötti ingyenes cseréjére biztosít lehetőséget, s ezzel együtt a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre és a tapasztalatok megosztására is – mondta el kérdésünkre a rendező egyesület nevében Pákay-Maurer Ágnes.

Hozzátette, az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy növekvő igény mutatkozik a magbörzére, s ezt igazolandó, szombaton többek között érkeztek érdeklődők Badacsonyból, Ábrahámhegyről, Badacsonytördemicről, sőt még Zalaszántóról is.