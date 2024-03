– Az egyház liturgiája vezet bennünket, és ez nemcsak a templomon belül határozza meg az életünket, hanem a mindennapokban is, hiszen húsvét ünnepe a társadalomban is ünnepként jelenik meg, ugyanakkor a liturgikus ünnepléshez mindig tartozik olyan hagyomány is, ami még inkább segít az ünnep tartalmát felfedezni. Ilyen a nagyböjti időszakban a keresztútjárás, és ilyenek a nagyböjthöz kapcsolódó egyéb szokások – fogalmazott a Napló és a veol.hu érdeklődésére az előadás előtti pillanatokban a helyszínen Udvardy György veszprémi érsek.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Elmondta, nagyon szép hagyománya az egyháznak a misztériumjáték, amikor Jézus szenvedéstörténetét abban a térben mutatják be, élik át, ahol a hétköznapi életünket éljük. Ott, ahol iskolába járunk, dolgozni megyünk, pihenünk vagy éppen szórakozunk, jelenítjük meg Jézus szenvedéstörténetét.

– Ez azt is jelenti, hogy az Isten nem vesz távolságot az embertől, hanem benne van a mindennapi életünkben. Ezért nincs Isten háta mögötti hely, nincs olyan ember, akit Isten elhagyna. Olyan sajnos előfordulhat, hogy valakiről mi, emberek megfeledkezünk, akit nem karolunk fel, de Isten ezt nem így gondolja – mutatott rá Udvardy György.

Udvardy György szerint egy misztériumjáték arra is nagyszerű, hogy a megújulás gondolatát ebben az időszakban a nyitottabb lelkek jobban befogadják. Befogadják mindazt, ami történik velünk, és ezért örömteli, hogy sokan jöttek el vasárnap is. Mint kiderült, egy esztendeje több mint százan, most pedig már 150 feletti volt az önkéntesek száma.

– Felmegyünk a kereszthez, ami a város felé magasodik. Ez nemcsak a városban lakóknak üzen, hanem az egyházmegye minden pontjára is – mutatott rá az érsek.