Délben viszont emlékdiplomák átadására került sor. A hetven éve végzetteknek rubindiploma, a hatvan éve végzetteknek gyémánt oklevél, a „csak” ötven éve végzetteknek aranydiploma dukált. Az ünnepi pillanatok előtt Irányi László igazgatót kérdeztük.

Fotó: Nagy Lajos

– Egy jó iskola erős identitással rendelkezik, és az Ipari, úgy érzem, jó iskola. Ezt az erős identitást nagyon jól kifejezte a délelőtti beszélgetős program, amelyen sok olyan egykori diákot láttunk vendégül, akik nagyon különböző pályákat futottak be az iskolából elindulva. Van, aki megmaradt a szakmában, más élsportoló vagy jogász lett. Most kiderült az is, hogy több rendőr tábornok végzett iskolánkban. Ez mind-mind nagyon pozitív, mint ahogy az is, hogy akiket megkerestünk, hogy jöjjön vissza, és egy kicsit meséljen a pályájáról, mindenki igent mondott. „Hű, de jó, hogy itt lehetünk", mondták nekem többen. Megint sikerült azt erősíteni, hogy ebbe az iskolába annak idején is nagyon jó volt járni, és most is az – válaszolta kérdésünkre Irányi László.

A emlékdiplomákat ugyanakkor azok vehették át, akik egykor szép kerek évszámmal ezelőtt végeztek.

– Nagy öröm számomra, hogy sikerült kinyomoznunk az első évfolyamot, amelyik az iskolában végzett. Ez 1953-ban volt, és közülük hárman is el tudnak jönni. De az 1954-esek – ők most hetven éve végeztek – közül is érkeztek vendégek. Aztán vannak '64-ben végzettek, akik gyémántdiplomát kapnak – újságolta örömmel az igazgató.

Természetesen jöttek az ötven éve végzettek, és még néhányan, akik 25 éve mondtak búcsút a sulinak. Irányi László beszélt arról is, hogy a szerdai nap az Ipari jubileumi évének a csúcspontja. Érzése szerint sikerült egy olyan ünnepségsorozatot megszervezni ebben a tanévben, amely méltó az iskola hagyományaihoz, hírnevéhez, és amelybe egykori és mai diákok is bekapcsolódhattak, és érzik azt, hogy jó iparisnak lenni.