Mondhatjuk, hogy ránk maradt, megosztó örökség. Sokan boldogan éltetik, mások határozottan elutasítják, de a nőnap bizony nekünk, nőknek ott van a naptárunkban, ha nem is írják ki a Zoltánok neve mellé. Mi úgyis tudjuk, hogy ott van, ahogy a gondolatainkban is, persze, felesleges lenne tagadni. Hiszen annak idején az ünnep reggelén a fiú osztálytársak által az előző délután az erdőben szedett hóvirágcsokor várt bennünket az iskolapad tetején, aztán délután apánk virággal tért haza. Szóval ebben nőttünk fel, hozzászoktattak bennünket. Mindegy, hogy bonbon, virág, vagy bármi más, nem az a lényeg. Képesek vagyunk örülni mi egy apró üzenetnek, puszinak, mosolynak is. Valljuk be: tulajdonképpen csak az a fontos, hogy eszükbe jussunk a nőnapon.