Érdemes vonaton, kerékpárral felkeresni a Balatont. A távolságalapú kerékpárjegyek és -bérletek, valamint a különböző, Balatoni, Fertő tavi és Tisza-tavi kerékpáros túrajegyek ezzel megszűntek. A Magyar Kerékpárosklub tagjai továbbra is kedvezményes kerékpárjegyet vehetnek.

Kerékpárral várakozó utasok Balatonfüreden

Fotó: Benkő Péter/Napló

Bizonyos vonatokon, a Balaton térségében pedig minden vonaton a kerékpárjegy mellé az eddigiekhez hasonlóan kerékpárhelyjegyet is szükséges váltani. Fontos, hogy kerékpárhelyjegy-köteles vonaton csak kerékpárhelyjeggyel lehet utazni, ha a helyjegyek elfogynak, kerékpárral utazóknak másik vonatot kell választani.

Módosultak a kerékpárszállítás feltételei is, egy utas egy biciklit szállíthat, 16-os kerékátmérőig továbbra is minden biciklit díjmentesen, ám nagyobb kerékátmérőjű kerékpárok csak összecsukott állapotban szállíthatók díjmentesen. Továbbra is a vonatkozó szabályok betartásával szállítható bicikli. A különleges kialakítású kerékpárok egységesen két kerékpárjegy váltásával szállíthatók.

Bringázz! Kerékpárral a Balaton körül is!

A Budapestről Balatonfüreden át Tapolcára közlekedő sebesvonatokon már tavasszal nagy kapacitású kerékpárszállító kocsik közlekednek, így bátran tervezhető vonatos bringatúra a tóhoz. Hétvégente Szombathelyről a Lesence sebesvonat közlekedik Tapolcán át Keszthelyre, amin tizenhat kerékpár szállítható.

Ne tekerj, vonaton is utazhatsz kerékpárral

Fotó: Benkő Péter/Napló

A kerékpárhelyjegy a Balaton térségében tavasztól őszig az igen komoly kerékpáros forgalom miatt fontos, érdemes elővételben megváltani. Ha tehát egy adott vonatra már nem kapni kerékpárhelyjegyet, érdemes keresni másik vonatot.