A polgármester elmondta, hogy a könyvek nemcsak a település lakóinak, hanem az ide látogatóknak is hasznosak és érdekesek lehetnek, hiszen bemutatják Iszkáz gazdag múltját és élő jelenét. Hozzátette, hogy a könyv megjelenése egy sikeres pályázatnak köszönhető, melyben 2,6 millió forintot nyert a település az Agrárminisztérium Hungaricum főosztályának jóvoltából.

A Nemzeti Művelődési Intézet módszertani referense, Mihalcsik Márta összefoglalta a két könyv megvalósulásának történetét. Elmondta, hogy tulajdonképpen 2013-tól kezdődött meg az az értékfeltáró munka, amiből a Nemzeti Művelődési Intézet is oroszlánrészt vállalt, hiszen minden vármegyei igazgatóságnak az egyik kiemelt feladatává vált.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő személyesen is részt vett a könyvbemutatón. Ő maga is Iszkázról származik, és gyerekkorának legszebb nyarait töltötte Iszkázon. A képviselő mindig is könyvolvasó volt, és számára fontos, hogy a kezében legyen a könyv, lapozhassa, és megnézhesse benne a fényképeket. A most bemutatott könyvek esetében a végeredmény kifejezetten jól sikerült, és kiemelte Dukay István és Hermann István munkáját. Mindketten komoly kutatómunkát végeztek, és sok ötlettel gazdagították a könyvek kiadását.

Dukay István mesélt a kutatói munkáiról

Fotó: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

Az egyik kiadvány, az Iszkáz 822 éves múltja és jelene Dukay István író tollából született. Ez a könyv mélyrehatóan mutatja be Iszkáz település történetét. Gazdag forrásanyagot és érdekes adatokat tartalmaz, melyeket 1212-től jegyeznek. A könyv részletesen kitér a település nevének eredetére, a történelmi eseményekre, a néprajzi és természeti értékekre, valamint a helyi közösség hagyományaira.

A másik kiadvány tulajdonképpen egy képes album, ami több mint 200 fotót tartalmaz. Ezek a fotók Iszkáz épített és természeti környezetét, a helyi emberek mindennapjait és a kulturális eseményeket örökítik meg. A könyv egyfajta útikalauz is, amely segít felfedezni Iszkáz rejtett kincseit és szépségeit.