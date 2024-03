Közel 62 millió forint európai uniós támogatással újul meg a szigligeti orvosi rendelő. A munkálatokat már elkezdték és a tervek szerint a nyáron be is fejezik.

A szigligeti orvosi rendelő energetikai szempontból is megújul és a belső tereket is átalakítják

Fotó: Szijártó János

Erről Balassa Dániel polgármester tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, az önkormányzat az orvosi rendelő rekonstrukcióját, teljes átépítését, korszerűsítését tűzte ki célul, amelynek lényeges része a korábban zsúfolt belső tér átalakítása a 21. század igényeinek megfelelő módon. A fejlesztés az energetikai szempontokat is figyelembe veszi, így a régi, elöregedett nyílászárók helyére új nyílászárók kerülnek, az épület külső oldali hőszigetelést kap, új fűtési rendszert alakítanak ki és napelemes rendszer telepítése is a fejlesztés része. Akadálymentes parkoló kialakítása és az épület akadálymentesítése is a projekt része. A belső átalakítás többek között a válaszfalak áthelyezését jelenti, hogy a korábbinál komfortosabb és egyben a jogszabályoknak megfelelő legyen a helyiségkiosztás. A teljes belső villamos hálózatot is korszerűsítik, valamint a burkolatok és a belső nyílászárók is megújulnak. A kicsikre is gondolnak, ugyanis lesz egy játszósarok a gyermekeknek, továbbá új laptop, mobiltelefon és egy EKG-készülék segíti a munkát, javítja az orvosi ellátás minőségét Szigligeten. A munkálatok befejezéséig a rendelőhöz közeli művelődési házban működik ideiglenesen a háziorvosi szolgálat.