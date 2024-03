A Keve elnevezésű baleset-megelőzési oktatóprogram keretein belül a diákok már az iskolapadban megtanulják a helyes közlekedés szabályait. Az oktatási módszer lényege, hogy a rendőrök és pedagógusok egymást kiegészítve interaktívan, játékosan oktatják az általános iskolás tanulókat. A Weöresben az alsó tagozatos osztályok tanulói két programban vehettek részt: először az első- és második évfolyamosoknak Tengölics Gergő és Ughy István rendőr főtörzsőrmesterek forgalomirányítási helyzeteket mutattak be. A felrajzolt kereszteződésben a rendőri karjelzéseket ismételték át, majd a tanulók is részeseivé váltak egyes közlekedési helyzetnek. A tanult közlekedési táblákat is átismételték.

A közlekedés alapvető szabályait ismerték meg a pápai diákok

Forrás: iskola

– A harmadik és negyedik évfolyamosok Dobó-Kocsis Gábor rendőr hadnagy, kiemelt megelőzési előadó vezetésével a gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat elevenítették fel. Megbeszélték, milyen részei vannak a kerékpárnak, melyek a kötelező tartozékai. A tanulók nagy örömére a rendőrautót is megnézhették a nebulók a foglalkozás végén – tájékoztatott Bödey-Szabó Zsuzsanna munkaközösség-vezető.