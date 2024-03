Véleményünk szerint – és ezt a Google térképe is alátámasztja – a Bezerédi utca egy sarokkal nyugatabbra indul, méghozzá nem is a Hotellel párhuzamosan, hanem derékszögben, és a Vörösmarty térig vezet. Nem túl hosszú utca, de közintézmények és lakóház is található benne.

Fotó: Benkő Péter/Napló

A hely, ahova a képen látható tábla került, lényegében még a Mindszenty (az egykori Budapest út eleje) utcához tartozik, az épület, ahol felleltük, pedig – mint írtuk – az Ádám Iván utca sarkán áll, annak 1-es számát viseli. Picit tehát keletebbre vándorolt ez a tábla, miközben tett egy kilencvenfokos fordulatot is.