Balassa Dániel polgármester tájékoztatása szerint az első éjszaka négy állatot fogtak be, majd egy néhány napos szünet után ismét több vadállat sétált be a csapdába, számuk elérte a húszat. Ehhez adódik hozzá további negyven vaddisznó kilövése, így az elmúlt másfél hónapban hatvanra emelkedett a belterületen elejtett állatok száma. Azt is megtudtuk, hogy a csapdázást március végéig folytatják, mivel rengeteg kárt okoztak a nagyvadak a településen. Szigligeten két csapdát helyeztek ki, az egyiket a Csonka torony melletti területen, a másikat a nádüzem környékén. A csapdák megközelítése tilos, hiszen egyrészt ez veszélyes lehet, másrészt a befogás eredményességét is ronthatja.

A hazai nagyvadlétszám országos szinten elérte azt a kritikus határt, amely tovább nem tartható, és egyre több települési önkormányzat keresi a megoldást, ami nem mindig egyszerű. A Balatoni Szövetség – a szigligeti polgármester, Balassa Dániel kezdeményezésére – tavaly az agrárminiszterhez fordult ez ügyben, és végül Szigliget is megkapta az engedélyt a belterületi vadelejtésre, így bizakodhat a lakosság az ezzel összefüggő problémák megszűnésében. Viszont az erdei séták, kirándulások kedvelői számára általánosságban is lényeges tudnivaló, hogy a vaddisznók ellési időszakában a kocák különös gonddal vigyáznak a kismalacokra, ebből adódóan hajlamosak agresszív, támadó módon fellépni, ha vélt vagy valós ellenséget észlelnek a közelükben. Ezért, ha valaki anyakocával és malacaival találkozik, lehetőség szerint a legcsekélyebb figyelemfelkeltés mellett, minél gyorsabban távozzon az érintett területről, s hagyja, hogy a konda békésen odébbálljon.

Tavaly Balatonfűzfőn fajult odáig a helyzet, hogy az önkormányzatnak lépnie kellett az ügyben, és a lakosság igényeihez igazodva kértek engedélyt belterületi vadelejtésre. Több évig tartó utánajárás, egyeztetés, tárgyalások sorozata vezetett el végül oda, hogy megkapták az engedélyt.