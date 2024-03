-Még soha nem fürödtem ilyen hideg vízben. Gondolkodtam is, hogy részt vegyek-e ebben, de a fürdőzés után, most úgy érzem, nagyon jól tettem, hogy eljöttem, így értékelte az élményt Tósoki Imre polgármester, aki családjával együtt érkezett. Azt is elmondta, nagyon érdekes volt számára a bemelegítés is, meg a légzőgyakorlatok, valamint a torna a parton. -Kíváncsi voltam erre az eseményre, nem szoktam „elugrani” a kihívások elől, ezért eljöttem. Nagyon jó ötletnek tartom a nyári szezonon kívüli fürdőzést és örömmel látom, hogy milyen sokan eljöttek Tihanyba, fogalmazott Tósoki Imre, aki arról is beszélt, annyira megkedvelte a hideg vizet, hogy vejével együtt folytatják a fürdőzést. -Fantasztikusnak tartom a téli Balaton körbefürdését, és figyelemmel kísérem a jegesmedvéket, akik különleges programot kínálnak a nyári szezonon kívül a tónál. Nekünk, itt élő embereknek alapvető célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az egész éves Balatonra, fogalmazott Molnár Judit balatonfüredi képviselő, az Értéktár Bizottság elnöke, aki fiával, Ádámmal, menyével, Melindával és kisunokájával, Miklóssal érkezett. Hozzátette, nagyon örülnek annak, hogy nemrég Balatonfüreden is fürdőztek a hideg víz kedvelői. Azon túl, hogy népszerűsítik a tó nyári szezonon kívüli szépségeit, ráirányítják a figyelmet az egészséges életmódra, a stresszoldó légzésre, a mozgásra is. Nem beszélve arról, hogy a jegesmedvék egy kiváló, jókedélyű közösség is egyben. Tízéves kisfiával, Erikkel együtt fürdőzött a jegesmedvékkel zalahalápi Bányai Róbert, aki két gyermekével a tízéves Erikkel és a 6,5 éves Botonddal együtt a parton végig csinálta a légzést, majd a tornát is. -Nagyon büszke vagyok a fiaimra, akik ilyen fegyelmezetten végzik a fürdőzés előtti gyakorlatokat, mondta Róbert. Megjegyezte, ők bizony a nyári szezon után is úsznak, fürödnek a Balatonban.

Először fürdőzött a hideg vízben Bárdossy Dávid, aki kifejezetten erre az eseményre motorozott el Budapestről. Örömmel beszélt arról, hogy milyen nagy élményt és frissességet adott neki a merülés. A fürdőzőket Tósoki Imre polgármester lángossal kínálta meg és kedves volt nagyon, amikor friss, saját sütésű pogácsát, húsvéti tojás adott a fürdőzőknek a balatonfüredi Aradiné Steiner Erika, akinek férje, Ferenc szintén a jegesmedvék tagja, és ezúttal is csobbant velük.