Szép számmal érkeztek érdeklődők Szabó Krisztina Megölték Hippokratészt című könyvének sümegi bemutatójára, ahol a szerző mellett Csókay András idegsebész, Tömördi Viktor történész, ferences atya és a házigazdák képviseletében Végh László polgármester fejtette ki gondolatait az említett fogalmakkal kapcsolatban.

Csókay András idegsebész (balról), Tömördi Viktor ferences atya, Szabó Krisztina, a Megölték Hippokratészt című könyv szerzője és Végh László polgármester a Padányi Alapítvány legutóbbi programján

Fotó: Szijártó János/Napló

Csókay András az abortuszról szólva elmondta, hogy 1961 óta, amióta James D. Watson és Francis Crick felfedezte az örökítőanyagot, azóta a legdurvább materialista tudomány számára is teljesen egyértelmű, hogy az ember életének kezdete nem lehet más, mint a fogantatás pillanata. Még az a materialista tudomány is alátámasztja ezt, amely szerint kizárólag az agyban lévő 1,2 liter víz, 200 milligramm zsiradék, 200 milligramm fehérje, cukor és egyéb nyomelemek által jön létre az összes művészeti vagy tudományos alkotás, azaz minden, még a lélek is az anyagi világ terméke. Ez a materialista állítás nonszensz, de még ez a tudomány sem cáfolja az emberi élet kezdetét jelentő fogantatás pillanatát. A bűn, az ostobaság, a Krisztus nélküli élet mélyre viszi az embert, még az orvost is, akinek a materialista tudomány szerint is ordítania kéne, hogy ne gyilkolj, te szerencsétlen – utalt arra Csókay András, hogy amíg az orvosok az egyik műtőben életet mentenek, esetleg egy másikban aznap gyerekgyilkosságot követnek el, ahelyett, hogy tiltakoznának a gyilkossággal egyenértékű abortusz ellen.

Szabó Krisztina a genderideológia és az LMBTQ kapcsán, Végh László polgármester felvetésére George Orwell 1984 című regényéből megismert ,,újbeszél" mesterséges nyelvhez hasonlította napjaink trendjét. Ugyanis az LMBTQ terjeszkedéséhez olyan pozitív kifejezéseket társítottak, amellyekkel a nagy tömegek megtéveszthetők, míg mások kirekeszthetők. Példaként említette J. K. Rowlingot, a Harry Potter-könyvek szerzőjét, aki, miután nyilvánosan elítélte az erőszakos LMBTQ-propagandát, halálos fenyegetések célpontjává vált. Tömördi Viktor atya hozzátette, hogy már Ferenc pápa is állást foglalt ez ügyben, kinyilatkozása szerint a genderideológia korunk egyik legnagyobb veszélye.