Az Útinform weboldalán április elsején indult és 28 héten át tart az online kincsvadászat, mely érdekességeket árul el a fél évszázada működő szolgáltató múltjáról, jelenéről. A játék egyben meglepetés, hiszen fődíja egy egyedi Útinform-látogatás lesz, ahol a nyertes betekintést kap többek között a hazai utakat behálózó, egész falat kitöltő kameraképek rendszerébe és a közlekedési információk begyűjtésének, terjesztésének módjába.

Fél évszázada kapjuk tőlük az utakkal kapcsolatos híreket

Fotó: Fülöp Ildikó

Azt is közlik, hogy a kerek évforduló alkalmából bővülnek a weboldalon elérhető hasznos szolgáltatásaik a közlekedőket érintő balesetekkel, torlódásokkal, rendkívüli eseményekkel kapcsolatban, vagy az aktuális forgalmi, út- és látási viszonyok változásáról, mely a téli időszakban lehet különösen hasznos az úton lévőknek, de egyéb meglepetésekkel is szolgálnak. Mindent a biztonságos közlekedésért – a jövőben is!