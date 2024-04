A gasztronómia mindig vonzza, összehozza az embereket, ezt lehetett látni az elmúlt hétvégén az alsóörsi Sirály sétányon, ahol az árusok mindent kínáltak, mi szem-szájnak ingere. A finom balatoni borok mellett a gödöllői Bódis Zoltánék különleges cseh sörökkel rukkoltak ki. A szervezők azokra is gondoltak, akik nem esznek húst, illetve kedvelik a zöldségeket, salátákat és az édességeket, ezekből is bőven lehetett válogatni. – Nemcsak nyáron van élet a Balatonnál, ahogy ezt jelzi a csülökparádé is. Nagy szükség van a mostanihoz hasonló programra a Balatonnál a nyári szezonon kívül, hogy pezsegjen ilyenkor is az élet, így vélekedett Hebling Zsolt polgármester és Pribék István, a Balatoni Jegesmedvék alapítója, vezetője, akik szintén ellátogattak a gasztrorendezvényre.

Fotó: Kovács Erika

Azt mondták, elég körülnézni, lehet látni, mennyien érkeztek a Balatonhoz, és ez rendkívül jó hatással van az idegenforgalomra, rengeteg embert vonz a Balatonhoz a nyári szezon előtt. Szerintük egész évben meg kell tölteni élettel a partot, amihez jó alkalmat kínálnak a gasztrorendezvények, melyekre rendkívül nagy igény mutatkozik. – A csülökparádén nemcsak a színvonalas balatoni gasztronómia és borászat volt jelen, hanem különféle programokat is kínáltak ismert zenei előadókkal, gyermekprogramokkal – közölte Mészáros András, a fő szervező, a már említett kft. tulajdonosa. A programhoz kapcsolódott a Riviéra termelői piac is, ahol őstermelők, kézművesek finomságait, igényes termékeit kínálták az érdeklődőknek.