Egyházi Andrea tankerületi igazgató tájékoztatása szerint március 27-én megnyitották a beiratkozás szülői felületét a Kréta rendszeren, amely a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújt arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott iskolába. Beiratkozáskor kötelező a szülők/törvényes képviselők személyes megjelenése, de az ügyintézést nagyban megkönnyíti az online jelentkezés, e lehetőség április 19-én 18 óráig vehető igénybe.

Az ugodi általános iskola is várja leendő elsőseit Fotó: Haraszti Gábor

– Fontos, hogy a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. Tankerületi központunk megküldte valamennyi érintett általános iskola számára a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó, az előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülői tájékoztató segédletet, illetve a beiskolázási modul felhasználói útmutatóját. Fontos, hogy minden esetben megtörténjen a körzetes gyermek lakcímkártyájának ellenőrzése. Az elektronikus beiratkozás/adatrögzítés során csak a lakcímkártyát kell feltölteni. A lakcímkártyának is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók. A személyes megjelenéskor kell jelezni továbbá azt is, hogy a gyermek a kötelezően választandó etika/hit- és erkölcstan tantárgy keretében hittanra vagy etikaórára fog járni.

Nagyon fontos, hogy a rendszer kéri a Nebuló oktatási azonosító számát, mely 11 számjegyből áll és az óvodából kikérhető. A saját körzetébe tartozó gyermeket minden iskola köteles felvenni, de ha a körzetes gyerekeken felül marad még férőhely, azt a körzeten kívüli diákokkal is feltölthetik az intézmények. Természetesen senkinek nem kötelező a helyi körzetes iskolát választania, és fontos tudni azt is, hogy az általános iskolák nem tarthatnak felvételi vizsgát, alkalmassági vizsgát azonban szervezhetnek például a sportiskolák. Az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelmek alapján mintegy 530 hatéves gyermek marad további egy tanévet az óvodában – olvasható a központ közleményében.