Szijártó Csaba, a VVKIK alelnöke köszöntőjében egyebek mellett kiemelte, a turizmusban és vendéglátásban nagy probléma a munkaerőhiány. A találkozót azért szervezték meg, hogy szakember tapasztalatai, előadása alapján megtalálják a megoldást a jelenlévők. Így például azt, hogyan lehet megtartani vagy megszerezni a munkavállalókat, miként lehet vonzóvá tenni egy céget a közösségimédia-felületeken, hogyan jelenjünk meg a munkaerőpiacon és hogyan hirdessünk költséghatékonyan állásokat a legújabb platformokon?

Fotó: Facebook/Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Klausz Melinda közösségimédia-specialista A munkaerőszerzéshez és megtartáshoz kapcsolódó munkáltatói márkaépítés és az online marketing trendek a turizmus és vendéglátás szektorban című előadásában egyebek mellett kifejtette, a fiatal munkavállalókat gyorsan áttekinthető felületekkel lehet megszerezni. Nagyon fontosak a színek, a kevés, de informatív szöveg, a tartalom, hogy kis idő alatt minél több információt közöljünk az adott cégről. Így például azt, hogy kik dolgoznak ott, ki a vezető, milyen a hangulat. Vonzó lehet a családias légkör, utóbbit akár fotón is bemutathatjuk. Az sem árt, ha céges rendezvényekről, eseményekről is teszünk ki fotókat, de vonzó lehet, ha egy munkavállaló kedves levelét közöljük. Klausz Melinda arról is beszélt, hogy a világ felgyorsult, néhány másodpercet időznek az emberek az egyes online felületeken. Aláhúzta, a Facebook még mindig a legjobb felület hirdetésre, munkavállaló keresésére. Kiemelte, legjobb, ha hétfőn és csütörtökön teszünk ki és elsősorban saját tartalmakat. Mások posztjának megosztása nem generál jelentős számban lájkokat, mert azok az eredeti helyen jelennek meg. A kamarai rendezvény Magyarország kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szövetségben a vállalkozókkal című együttműködéséhez kapcsolódva, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium támogatásával, a VVKIK szervezésében valósult meg.