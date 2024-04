A White Unicorn Kft. a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatása révén 250 millió forintos támogatást nyert egy pályázaton. A társaság további magántőke felhasználásával összesen 284 millió forint értékben 10-15 korai fázisú startupba fektet be a következő két évben, elsősorban elsősorban med/healthtech és IT területen.

Szabó Erik, Gelencsér András és Csillag Zsolt írták alá az együttműködési megállapodást Fotó: Pannon Egyetem/Szabó László

Az inkubátorprogram célja, hogy kezdőtőkével, valamint üzleti, informatikai, orvostechnikai és egyéb szakemberek mentorálásával támogassa az egészségügyi területen létrejövő technológiai vállalkozásokat, és szakmai közösségi platformot teremtsen az egyetemi, kutató és piaci szereplők számára. – Hiszünk az egyetemi innovációban, a különböző szakterületről érkező diákok közös alkotóerejében, és nagy örömünkre szolgál, hogy elsőként az alma materünkkel, a Pannon Egyetemmel indul meg e téren a közös munka – mondta el Szabó Erik és Késmárki László, az egyetem egykori diákjai, a White Unicorn alapítói.

– Tudatosan foglalkozunk innovációval, az ipari partnerekkel történő együttműködésünk az országban az egyik legjelentősebb, hallgatói és oktatói létszámhoz viszonyítva pedig egészen biztosan a legnagyobb partneri kört tudja magáénak az intézmény– fogalmazott köszöntőjében Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

– Alapvetően változott meg az egyetemek szerepe és szükséglete is az elmúlt 15-20 évben – mondta Csillag Zsolt kancellár. Szerinte elemi érdeke a felsőoktatási intézményeknek, hogy a piaci bevételüket növeljék. Hozzátette, a Pannon Egyetem jelenleg is több mint száz kutatás-fejlesztési pályázatban vesz részt és hétszáznál is több együttműködő partnere van.

A felek az együttműködési megállapodás keretében rögzítették, hogy közös szakmai napo(ka)t tartanak és igénybe veszik egymás szakértőit tudományos és innovációs területeken. Az együttműködés első lépéseként a White Unicorn a MedTech Minds szakmai közösséggel közösen egy egész napos tudásmegosztó rendezvényt szervez az érdeklődőknek „Hogyan lehet egy egyetemi kutatásból induló vállalkozás” címmel. A programban neves piaci szereplők mondják el gyakorlati tapasztalataikat a vállalkozásindítás, termékfejlesztés, finanszírozás, csapatépítés és piacralépés kihívásairól. A programot április 23-án rendezik meg a Pannon Egyetem Konferencia Központjában.