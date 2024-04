Iskolaudvarra tévedt be róka korábban Zircen, és idén év elején büfét kerülgetett a kisvárosban, a szarvasok pedig már régóta garázdálkodnak Jásdon, bejárnak a templomhoz a faluba. Erről már korábban írtunk, nemrégiben pedig megint szarvasok jelentek meg az utcákon a bakonyi faluban.

Az Új utcán ismét egy szarvas szépségeiben "gyönyörködhettünk", ami továbbra is a felettébb veszélyes látványok közé tartozik – tette közzé az interneten az önkormányzat, és jelezte a helyieknek, hogy a Nemzeti Állatvédelmi Tanács (NÁT) az idei ülésén már kérésükre napirendre vette a helyzet megoldásának tárgyalását, a szakmabeliek egyeztetését, hiszen a jelenség nem egyedi az országban, máshol is rendszeresen visszatérő gond a vadak településeken való megjelenése.

Megint túl közelről csodálhattak falujukban szarvast a jásdiak

Forrás: Facebook



A jásdiak az Állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkársággal egyeztetve egy helyszíni személyes egyeztetést szorgalmaztak falujukban, amelyen a vadásztársaság, a NÁT, a rendőrség és természetesen az önkormányzat együtt beszélne a konkrét jásdi helyzet megváltoztatásáról. Arra szeretnék a helyiek keresni a választ, hogyan érhetnék el, hogy a vadak ne legyenek az utcák rendszeres látogatói.

Az internetes hozzászólások szerint a lakosság segít a szarvasok gyakran használt útvonalainak feltérképezésében, szólnak, merre látják őket a faluban. Korábban pedig olyan hozzászólás is érkezett lapunkhoz a témában, hogy "Mi is kimegyünk az erdőkbe, ők miért ne jönnének hozzánk?" A humor persze fontos, de a probléma komoly, ennél összetettebb.