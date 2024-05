Kövér László szavai szerint az igazi tét az, hogy háború vagy béke lesz szomszédunkban, kontinensünkön. A valóságos csaták már eddig is borzasztó áldozatokkal jártak, és ami az ütközetek után marad, azoknak a károknak a mértéke még nem belátható, azt sem tudni, hogy akik elhagyni kényszerültek hazájukat, visszatérnek-e oda, mondta el a házelnök. – Olyan történelmi múlttal, mint a miénk, tudjuk, milyen veszélyes, hogy magával sodorhat ez a folyamat minket is. Gátat kell szabni ennek, ki kell maradnia az egész EU-nak abból a konfliktusból, ami nem is a miénk. Ennek megfelelően kell támogatni olyan képviselők bekerülését az Európai Parlamentbe, akik ezt képviselik. Elég baj nekünk, hogy az ukrajnai háború gazdasági következményei megcsapolták a családok pénztárcáját. Ezért van igazi, komoly tétje a június 9-i választásoknak – hangsúlyozta.

Kövér László, az országgyűlés elnöke

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Azt szintén megjegyezte, hogy a háború vagy béke tétje mellett az unió még ki van téve a migrációs hullámnak. – Magyarország védi határait az illegális bevándorlástól, mások éppen ezt ösztönzik. Épp azért kapunk büntetést, mert az illegális migráció ellen védekezünk – húzta alá.

A házelnök szerint a mezőgazdasági területen dolgozók, a gazdák is úgy érezhetik, hogy a brüsszeli politika szerinti agrárpiac az emberek ellensége, azoké, akik az év 365 napján azon vannak, hogy legyen mit ennünk. – Olyan képviseletet kell küldenünk az Európai Parlamentbe, amely valóban minket szolgál – szögezte le Kövér László, és újságírói kérdésre hozzáfűzte: meggyőződése, hogy kevés olyan kisváros van hazánkban, ami annyi kulturális kinccsel rendelkezik, mint Zirc. Büszkék lehetnek erre a helyiek és érdemes okosan gazdálkodniuk vele, jegyezte meg.

A fórum elején Kovács Zoltán köszöntötte a megjelenteket és bemutatta a Fidesz-KDNP zirci jelöltjeit, akikről egy korábbi sajtótájékoztató kapcsán már írtunk. A honatya leszögezte: többségük már eddig is bizonyította rátermettségét képviselői, városvezetői posztján. Megemlítette, hogy június 9-én nemcsak polgármesterjelöltre és a képviselőjelöltekre szavazhatunk, hanem a vármegyei önkormányzati listákra is.

Ottó Péter arról beszélt, hogy Zirc negyven éve város, és ebből a négy évtizedből 18 esztendőben polgármesteri tisztséget töltött be. Ezt szolgálatnak tekinti és a továbbiakban is szolgálni szeretné a helyieket. Zirc évezredes történelmének néhány eseményét idézte fel, és ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy az értékekben gazdag településen ezek megőrzése a fontos. Szerinte most is, mint történelmünk során többször, olyan döntés előtt állunk, ami meghatározza jövőnket, szerinte olyan képviselőkre van szükség, akik a haza érdekeit szolgálják.

Ezután kezdett el beszélni az összegyűltekhez Kövér László, szólt arról, hogy mióta részt veszünk mi, magyarok az európai parlamenti választásokon, mindegyiket megnyerte a Fidesz-KDNP. Tájékoztatása szerint 21 helyünk van Brüsszelben, lakosságszám-arányosan ennyi képviselőnk lehet. Úgy véli, jelenleg nem mindegyik a nemzeti érdekek mellett emel szót. A házelnök szólt az uniós pályázatok felesleges feltételeiről és arról, hogy szerinte, ha igazán aggódnának Brüsszelben a felzárkózásunk, a sorsunk miatt, akkor minket kellene megkérdezniük, miben segíthetnek, meghallgathatnák, mire van igazán szükségünk a felesleges feltételek helyett. Beszélt az alacsony bérszínvonalról is, az orvosok és a pedagógusok bérének felzárkóztatásáról, elvándorlásuk megakadályozásáról és arról, hogyan segíthetne e téren az EU, mit ért el e téren a jelenlegi kormány az uniónál. Előadásának további része már nem volt sajtónyilvános.