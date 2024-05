Áder János bevezetőjében elmondta, örül, hogy az iskola diákjai érdeklődnek és elkötelezettek a klímavédelem iránt. Ajka városa kidolgozott egy klímatervet, amelyben vállalja, hogy 2030-ig 40 százalékkal csökkenti a károsanyag-kibocsátást. Az előadását egy kérdéssel kezdte, amelyben arra kérte a diákok válaszát, hogy 1950-ben hány ember élt a Földön? Csupán minden hetedik válaszolt helyesen, hogy 2,5 milliárd.

Áder János volt köztársasági elnök a klímaváltozásról, annak hatásairól tartott előadást

Fotó: Gyarmati László/Napló

A Föld lakóinak száma 100 év alatt megnégyszereződik, amely számos problémát vet fel. Kialakulnak a megapoliszok és gigapoliszok, 2050-ben négy emberből három városlakó lesz. Az energiafelhasználás háromszorosára nő. Hiába használunk egyre több szél-, víz- és napenergiát, a teljes felhasználás 84 százalékát a fosszilis energia teszi ki. A globális felmelegedés számos társadalmi, gazdasági, egészségügyi problémát is felvet. Az előadó példaként említette, hogy Dubajban nemrég néhány óra alatt az éves csapadékmennyiségnek megfelelő eső hullott le. Marokkóban hét éve nem esett elegendő csapadék, a termőföldek kiszáradtak, termés nem volt. A gazdálkodó, ha nem tudja eltartani falun a családját, elköltözik a városba, ott pedig, ha nem kap munkát, elszegényedik. Ez szociális feszültséget okoz. A felmelegedést az is mutatja, hogy a legmelegebb márciusok közül három ebben az évtizedben volt. Az idei február hőmérséklete alapján a a márciusi hőmérsékletek sorában is a hetedik legmelegebb lenne. Áder János kérdésére a diákok elmondták, hogy sokan élnek olyan házban, ahol a fűtést termosztáttal tudják szabályozni. Azt is megtudták az előadótól, hogyha csupán egy fokkal csökkentik a hőmérsékletet, az hét százalékkal mérsékli a földgázfelhasználást. Az elmúlt évben az átgondolt fogyasztás 10 százalékkal csökkentette a földgázfelhasználást. A szén-dioxid-kibocsátás is növekszik, a káros anyagot az erdők kötik le, valamint a tengerek. A tengerek ennek következtében elsavasodnak, amely többek között a korallzátonyok pusztulását okozza. Abban, hogy csökkentsük a környezetterhelést, minden szakma képviselőjének szerepe van, hívta fel a figyelmet Áder János.