A gyermeknap esőben is gyermeknap! A délután folyamán kitisztult az ég, a kicsik felhőtlenül élvezték azt a sok programot, melyekkel kizárólag az ő kedvüket keresték a szervezők egy fergeteges rendezvénnyel. A Kapu a Holnapra Egyesület tagjai beizzították a szabadtéri kemencét, míg egy hatalmas fateknőben már délelőtt gyúrták a tésztát, hogy mire benépesül a park, elkészüljön a finom tejfölös langalló. Fogyott is rendesen, a sok játékban hamar megéheztek a gyerekek és kísérőik. Akik az izgalmakban inkább megszomjaztak, nekik a Berhidai Nyugdíjas Klub kínált hűsítő gyümölcsszörpöt.

Fergeteges gyermeknapra készülnek a berhidaiak

Fotó: szervezők

Lovaskocsizás várta a gyerekeket, a bátrabbak lóra is pattanhattak, hogy megpihenjenek a zsákba futás, a körhintázás és a trambulin után. Az apróságok óriási lelkesedéssel próbálták ki a Fanyűvők által felállított, különleges fajátékokat. Bár a játékok a régi időket idézték, a mai gyerekeknek sem okozott sok fejtörést, miként oldják meg a furmányos feladatokat. Népszerű volt az élményfestés, az arcfestés, és sokan bekapcsolódtak az elmaradhatatlan kézműves-foglalkozásokba. Legtöbbjüknek mégis a kutyás bemutató jött be leginkább, hiszen maguk is lekuporodhattak a négylábúak mellé, hogy barátkozzanak velük, megsimogathassák őket. De nem kis sikert arattak a meglepetésprogramok, a családi vetélkedők.

A legnagyobb sikert a kutyás bemutató jelentette

Fotó: szervezők

A gyerekek hazafelé talán kicsit fáradtan, de igen elégedetten állapították meg, hogy az idei gyermeknap igazán „jó buli” volt!