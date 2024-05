Félidőhöz érkezett Magyarország legnagyobb műemlék-felújítási projektje, a veszprémi várnegyed megújítása. A Gizella-napokon egy friss kiadványokat felsorakoztató beszélgetésen mutatták be az Ősienk hite című fotóalbumot, amely az eddig elvégzett munkát dokumentálja rendkívül színesen, fotókkal illusztrálva.

A Veszprémi Érsekség történelmi beruházást végez a veszprémi várnegyedben, amire korábban 250 évvel ezelőtt, a barokk korban volt példa. A projekt során megújul 18 műemlék épület, többek között az első királyunk, Szent István felesége, Boldog Gizella királyné által alapított Szent Mihály-főszékesegyház és a barokk kor egyik ikonikus épülete, az érseki palota is.

Veszprém város az előző esztendőben az Európa Kulturális Fővárosa címet birtokolta. Ehhez kapcsolódva tett nem mindennapi vállalást a Veszprémi Érsekség főpásztora. Udvardy György szándéka szerint a kivitelezési munkákkal párhuzamosan, megnyitotta kapuit a várnegyed, és munkaközi állapotban mutatta meg az épületeket, a régészek, a művészettörténészek, a restaurátorok munkáját. Az eseménysorozat a Work In Progress (WIP) nevet kapta. Az érsekség ebben az időszakban több mint 30 ezer regisztrált látogatót fogadott, amely, látva a munkálatok nagyságát, igazi turisztikai bravúr.

Most a félidejéhez érkezett a munka, s ebből az alkalomból jelent meg az Őseink hite című album. A kiadványt bemutató eseményen Udvardy György érsek arról beszélt, különleges fotóalbum született, amely a megújítást, az építési folyamatokat, a felmerülő nehézségeket és azok megoldásait, a műemléki és régészeti kutatások eddigi eredményeinek egy morzsáját dokumentálja képekben.

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye

– A vizualitás nyelvén szeretnénk közelebb hozni az olvasókhoz azt a hatalmas szakmai munkát, melyben több mint száz szakterület, napi 5–700 munkavállaló, szakmai testületek, bizottságok dolgoznak. Szeretnénk megosztani az itt élőkkel és az idelátogatókkal a megújulás folyamatát. A kiadvány, bár népszerűsítő jellegű, mégis a történelmi beruházás rendkívüliségét, kimagasló szakmaiságát mutatja be részletes – mondta. Hozzátette: – A könyv egyfajta párbeszéd az olvasóval. Nemcsak az építkezésről, a beruházásról, a műemlékvédelemről, a különböző szakmai csapatok munkájáról kapunk képet, hanem az egyházmegyéről is. Az album a teljesség igénye nélkül született, hiszen a gigantikus mértékű munka megjelenítése képekben nem lehet teljeskörű. A képekkel a sokrétűséget, a történelmi léptékkel a pillanatot, az itt élők számára a látványos változást, a megújulást, a szakmaiságot, a gondosságot, a múltat, a felelősséget kívánjuk láttatni. A projekt befejeztével a második kötetben szeretnénk a kész tereket, a műtárgyakat, az épületek részleteit, a látható és kevésbé látható építészeti elemeket be- és megmutatni – tudtuk meg Udvardy György érsektől.