A Jókai Mór Művelődési Központban rendezett beszélgetésen jelen volt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is, a vendégeket és érdeklődőket Áldozó Tamás polgármester köszöntötte. A városvezető kiemelte, miközben a helyi ellenzék megválasztásuk esetén tejjel-mézzel folyó Kánaánt ígér, érdemes a nagyvilág eseményeiről is azoktól tájékozódni, akik abból a nézőpontból követik a világot, mint amelyikből ő is teszi.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Az egyik meghívott vendég Gajdics Ottó újságíró, szerkesztő, műsorvezető, a Szabad Föld főszerkesztője volt, aki azt mesélte, a Paláver története a Lánchíd Rádióból 2007 környékén indult, ezután került át a televízióba. – Érdekes módon akkor két külön műsor volt a rádióé és a televízióé, de azt világosan mutatta, hogy bármennyire is nem képernyőbarát műsor, a közönség imádja. Ezután fogalmazódott meg az ötlet, hogy képernyőre adaptáljuk, nemhiába, hiszen nagy népszerűséget vívott ki magának rövid időn belül a televíziós változat is. Az adásban – ahogy a politológusok szokták mondani – narratívák harca folyik, amibe bekapcsolódnak értelmiségiek, újságírók, publicisták, megmondóemberek. Egy ilyen műsor lehetőséget teremt arra, hogy elmondhassák azok is a véleményüket, meglátásaikat a közélet fontos kérdéseiről, akiket eddig hallgatásra ítélt a média. Hatalmas felszabadítóerő ez, nagyon sok okos, értelmes gondolat jelenik meg, amelyet aztán át tud venni akár a politika is. Oda-vissza megindul egy interakció, ez lenne a lényege.

A publicista azt mesélte, hogy egy ilyen két és fél órás műsor nagyon sokat kivesz belőle, de szereti a hallgatókat és a nézőket.

– A pályán töltött 25 év alatt már kialakult egy olyan viszony a nézők, hallgatók s köztem, hogy nagyon sokszor megállítanak az utcán, a közértben, hogy: „Gajdics úr, úgy beszél, mintha mi mondanánk.” Ez egy olyan elismerés, ami kötelez – emelte ki a műsorvezető.

Az interaktív beszélgetésen szó esett az orosz–ukrán háborúról, a kegyelmi ügyről, a Magyar Péter-jelenségről és a szlovák elnök elleni merényletről is.