– Érdekel a meteorológia, figyelem az előrejelzéseket, de most csak záporra számítottam szombat délután falunkban. Először tényleg az eső érkezett meg, aztán egy perc szünet után húsz percig jégeső esett. Főleg borsó méretű jégdarabok, de aztán dió nagyságúak is. Félreálltak az autók a településen átvezető 82-es főúton, egy időre leállt a forgalom – mondta el eplényi olvasónk, Martini Tamás, aki fotókat is küldött a szerencsére ritka időjárási helyzetről.

Jégeső Eplényben

Fotó: olvasó, Martini Tamás

Nemrégiben még minden szomjas volt a természetben, de a jég és a vele érkező harminc milliméternyi eső, a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék nem tett jót például a repcének. A jégkárt még majd ezután lehet pontosan felmérni, ha ki lehet menni a felázott talajon a szántóföldekre Eplény környékén. Látszik eplényi olvasónk képein, hogy a veteményes növényeit is letarolta a jég.