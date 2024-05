- Nagy megtiszteltetés volt, amikor Porga Gyula polgármester úr felkért arra, hogy a csapatának a tagjaként induljak Gyulafirátóton és Kádártán, Veszprém 1-es számú választókerületében önkormányzati képviselőnek – fogalmazott Varga Tamás. - A kampányidőszak eddig azzal telt, hogy több száz embert személyesen felkerestem, több száz háztartásba becsöngettem, igyekeztem minél több emberhez eljutni. Egyrészt azért, hogy megkérdezzem: hogy látják a jelenlegi helyzetet? Mire lenne szükség? Illetve, hogy meghallgassam a problémákat, a kéréseket, és, hogy miként érzik jelen pillanatban magukat az emberek.

Varga Tamás Fotó: Kovács Bálint

A képviselő-jelölt szerint a visszajelzések többnyire egységesek voltak abban, hogy egy kicsit lemaradva érzik magukat. Úgy érzik, hogy lemaradt a választókerület, főleg a gyulafirátóiak, de Kádártán is sokan ezzel fogadták.

Az a legfontosabb most, hogy egy olyan képviselőt kapjon ez a választókerület, aki hatékonyan tudja az ott élők igényeit eljuttatni a városvezetés felé, és aki hatékonyan tudja az érdekeiket képviselni abban is, hogy ezt a folyamatot meg tudjuk állítani – mutatott rá a képviselő-jelölt, aki szerint nagyon sok család költözik ki ezekre a területekre, a népesség növekszik Gyulafirátóton és Kádártán is.

- Az ott élőknek, és az új beköltözőknek is egy olyan életteret kell teremteni, ami az igényükre van. A problémák? Utak és a járdák felújítása, vízelvezetés megoldása, de sok kérdés érkezett a 82-es út Gyulafirátótot és Kádártát elkerülő szakaszával kapcsolatban, ami jelenleg is előkészítés alatt áll kormányzati támogatásból – sorolta Varga Tamás. - Megválasztásom esetén azért fogok dolgozni, hogy a következő években fizikailag is elindulhasson a beruházás.

Kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy a választókerületben épülő új katonai bázis kapcsán a legfontosabb, hogy visszaálljon a mindennapos kapcsolat a honvédséggel, az emberek megfelelő információhoz jussanak, tudjanak kérdezni.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy Gyulafirátóton a következő ciklus egyik kiemelt feladata lesz az iskolának a felújítása, de a művelődési házban is van tennivaló. Kádártán pedig a járdák felújítása mellett a Séd patak medrének a rendbetétele lesz nagy feladat a következő években.