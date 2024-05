Amint azt Nagy Márta polgármester tájékoztatójából megtudtuk, a gyalogló klub tagjai megnézték a vízimalmot, amit egy szép, rendezett fűszerkert vesz körül. Meglátogatták a közel 400 éves Darnay-pincét és bormúzeumot, ahol az udvaron szinvonalas rendezvény és vendéglátóhely is várja a vendégeket.

A gógánfai gyalogló klub tagjai megtekintették a gyenesdiási vízimalmot minapi túrájuk során

Forrás: Szervezők

A Keszthelyi-hegységben több szép túraútvonal is van, ezek egyike vezetett a Vadlánlik-barlanghoz, egy másikon a Fénykereszthez jutottak el a gógánfai túrázók, a nem éppen könnyű terepen. Ám a látvány megérte a fáradságot, hiszen fentről a Balaton, a Keszthelyi-öböl és Gyenesdiás gyönyörű látképe tárult a gyalogló klub tagja elé. Ha már a tó partjára utaztak, ellátogattak a strandra is, ahol árnyas partszakasz, tiszta, rendezett és kisgyermekes családok számára is ideális pihenőhely fogadta őket. 11 ezer 599 lépéssel, 8 kilométert és 220 métert tettek meg a résztvevők és egy maradandó, szép élménnyel gazdagodtak.