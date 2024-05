Mint az emlékezetes, a közelmúltban egy lakossági LED-csereprogramot indított az önkormányzat, amire több ezer veszprémi háztartás jelentkezett, ám a városvezetés szerint a városban is végre kell hajtani a cserét. Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz-KDNP) arról is beszélt egy keddi sajtótájékoztatón, hogy a város infrastruktúrájának megújítása folyamatos, amiben talán a leglátványosabb a buszpark teljes felfrissítése volt. De volt és van egy nagyon intenzív útmegújítási programja is az általa vezetett önkormányzatnak.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Fontos láncszem a közvilágítás is, amely ugyancsak alapinfrastruktúrája a városnak. Ehhez is hozzá kellett nyúlni, hiszen egyrészt nagyon rossz állapotban volt, másrészt nagyon nagy költséget jelentett az önkormányzatnak – hívta fel a figyelmet. Kiderült, a közbeszerzési eljárás lezárása után a szerződést idén januárban írták alá, majd felgyorsultak az események, és megtörtént a közvilágítási hálózat teljes felmérése. – Gyakorlatilag a város összes lámpatestét – legyen ez belvárosi vagy kertvárosi – ki fogják cserélni a szakemberek, ami hétezer lámpatestet jelent. Ennyit fogunk energiatakarékosra cserélni az elkövetkező hónapokban – emelte ki Porga Gyula, akinek reményei szerint a teljes csere 60 százalékos megtakarítást jelent a városi költségvetésnek. – A megtakarítás mellett fontos az is, hogy a közvilágítás minősége is javul, hiszen sok panasz érkezett annak kapcsán, hogy fontos kereszteződéseknél, illetve a zebráknál nem az igazi a világítás. A beavatkozással nemcsak olcsóbb lesz az üzemeltetés, hanem javul a közvilágítás minősége is – hangsúlyozta a városvezető.

A kivitelező képviseletében Gazdag Barna, a Gátiba ügyvezetője kifejtette, a 60 százalékos megtakarítás annyit jelent, hogy egy településnek az éves villamosenergia-fogyasztása térül meg. – Ez körülbelül 500 ház világításával egyezik meg – fogalmazott a szakember, aki szintén kiemelte a város kritikus területeit, a gyalogátkelőhelyeket és a kereszteződéseket. A lámpatestekről elhangzott: öttípusú lámpatestet alkalmaznak Veszprémben, melyeket a kiemelt utak, az úgynevezett konfliktusterületek, a lakótelepek, a műemléki környezet, a vár és a közvetlen környezete, illetve a különböző tereknek a megvilágítására alkalmaznak.