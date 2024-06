Szakács Bálint szereti a történelmet, nem is volt kérdés, hogy jelentkezik a megmérettetésre. Elmondta, a verseny szervezőjétől kaptak könyveket, de az interneten is utánanéztek a témának. Hermann Fanni elárulta, próbálták felosztani a korszakon belül is a témaköröket egymás között.

Horváth Eszter hozzátette, még nem volt történelemversenyen, neki ez volt az első. Szakács Bálint viszont érezte a verseny közben, hogy nagyjából harmadikok lehetnek.

A lányoktól megtudtuk, nagyon tetszett nekik az, hogy Grassalkovich Zoltán koronaőri avatását játszották el, amit videóban kellett elküldeni, de a kvíz is tetszett a fiataloknak. Arra a kérdésre, hogy összességében milyen volt a kétnapos verseny számukra, Szakács Bálint adott választ: – Igazán jó hangulat volt az egész verseny alatt, a szervezők nagyon kitettek magukért. Voltak programok a városban is. Remélem, együtt marad a csapat, és, ha lehetőségünk lesz, még indulunk hasonlón – zárta gondolatait.