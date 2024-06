– Polgármester úr hogyan értékeli az elmúlt öt évet?

– 2019-től embert próbáló időszak kezdődött, és bár sok nehézséggel küzdöttünk, mégis azt érzem, hogy gyorsan eltelt ez az öt év. Rengeteg élmény és inger ért minket ez idő alatt, de számos váratlan kihívással is megküzdöttünk. Összességében eredményes időszakot zárunk. Bebizonyítottuk, hogy nemcsak nagyot merünk álmodni, de ambiciózus terveink megvalósítására is képesek vagyunk. Azt kívánom városunknak, soha ne legyen ennél sikertelenebb öt éve.

Fotó: Pesthy Márton

– Milyen eseményekre, pillanatokra emlékszik vissza?

– A pandémia elleni küzdelem, illetve az EKF-év emelkedik ki az eseménysorból. A ciklus elején már tudtuk, hogy mi nyertük el az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ra, így 2019-ben a legfőbb feladatunk a programév alapjainak lerakása volt, többek között a szervező és megvalósító csapat összeállítása, kiválogatása, valamint az együttműködési szerződések megkötése 116 településsel. Rengeteg ötlet érkezett hozzánk, a civilek, az egyesületek, a kulturális intézmények kreativitása nem ismert határokat. Azt gondoltuk, más dolgunk sem lesz, csak a kiváló házigazdai szerep megtervezése és betanulása. Aztán a ránk törő Covid-világjárvány mindent összekuszált. A szabadság kiáramlása, az ötletek megvalósítása helyett a pandémia, a korlátozások, bezárások, és ne feledjük, a félelem időszaka következett. Sosem látott helyzettel álltunk szemben. A legmélyebb ponton emberéletek megmentésére, intézmények, iskolák működtetésére, egy új típusú létezési forma megszervezésére kellett koncentrálnunk minden energiánkat. De egyetlen pillanatra sem hittük el, hogy nem leszünk úrra a helyzeten. Egy pillanatra sem mondtunk le arról, hogy a nagy küzdelemben megszerzett EKF-programot megvalósítsuk. A kulturális évad megvalósítására alkalmas csapatunk összeállt, és a 70 milliárd forintos kormánytámogatásról is komoly tárgyalások zajlottak. A pandémia megmutatta, milyen fantasztikus, egymás felé forduló, egymást segítő közösség vagyunk. Erre mondják, hogy bajban ismerszik meg igazán az ember. Nekünk, veszprémieknek nem kellett önmagunkban csalódnunk. A napi feladatok mellett folyamatosan zajlott az EKF-évad korlátozott hatósugarú tervezése, mert az európai tapasztalatcserékről le kellett mondani, ahogy a felvezető programok jelentős részéről is. Azt azonban biztosan tudtuk, hogy az összefogásban nem lesz hiány, számíthatunk egymásra. A járvány lecsengése után szembesültünk a gazdasági hatásokkal, a megemelkedett építőanyag- és építőipari árakkal. A 70 milliárd forintos támogatásból 40-et infrastrukturális fejlesztésekre szántunk eredetileg, de komoly újratervezésre volt szükség, így először a nagyobb beruházásokra fókuszáltunk, a hosszú távon fenntartható fejlesztések megvalósítása lett az elsődleges cél. Ekkor jött az energiaválság a szomszédban kitört háború hatására: más önkormányzatok bezárták a közösségi tereket, mi nem. Ezt azért tudtuk megtenni, mert a gazdasági társaságaink jól teljesítettek, gyorsan reagáltak a kihívásokra, ezért a város bevételei ebben az időszakban sem csökkentek jelentősen. Megvolt a stabilitás, ami biztosította a város működését és lendületet adott a kulturális évad megvalósításához. A mindennapi nehézségek és energiaválság mellett egy hatalmas, fényekben is gazdag nyitóshow-ra készültünk 2023 januárjára. Ellentmondásos volt, de mindig arra gondoltam, hogy 1916-ban, amikor minden veszprémi családot érintett valamilyen szinten a háború, az itthon maradottak elkezdtek zeneiskolát építeni, mert hittek, bíztak a jövőben. Mi is így voltunk ezzel. A nyitóünnepség fantasztikus, grandiózus volt, melyet több mint húszezer embert élt át együtt a hóesés ellenére. A nyitóceremónia több rangos nemzetközi elismerést is bezsebelt, de az EKF projekt számos infrastrukturális fejlesztése is díjat érdemelt.