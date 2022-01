– A járvány miatt az utóbbi időszakban kevés közösségi rendezvényt tudtunk megszervezni, ezért is tartottuk fontosnak, hogy a magyar kultúra napját interaktív módon ünnepelhessük meg – mondta Némethné Gunther Teréz, a Gyulafirátóti Művelődési Ház vezetője. A programra a Szilágyi Harangegyüttest hívták el, valamint számítottak a közönség aktivitására is. Több vers hangzott el a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület néhány tagjának tolmácsolásában, valamint a résztvevők közösen is énekeltek a harangegyüttes kíséretével.

Az együttes műsorán mások mellett a Himnusz háromszólamú feldolgozása, régi magyar tánc és néhány karácsonyi dal is szerepelt. Albertné Balogh Márta, a Szilágyi Harangegyüttes vezetője a történetüket felidézve elmondta, 2007-ben alakultak meg, az első csengőt Márfi Gyula akkori veszprémi érsek felajánlásából vásárolhatták meg. A formáció tagjai speciális, Amerikában, manufakturális körülmények között gyártott, egyedileg hangolt harangokon játszanak. Az együttesben az általános iskola 3. osztályosai­tól a középiskolásokig valamennyi korosztály képviselteti magát. A harangegyüttes áprilisban részt vesz a keszthelyi Helikon ünnepségeken, amelyre szorgalmasan készülnek.

A rendezvény teadélutánnal, kötetlen beszélgetéssel zárult. A programot az önkormányzat európai uniós pályázaton elnyert forrásából finanszírozták.