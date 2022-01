– A világjárvánnyal a biztonságos civilizációba vetett hitünk is megingott, már-már a középkori hiedelmekhez hasonló félelmek törtek fel – fogalmazott a Naplónak nyilatkozva Vida Péter. – Ebben a felgyorsult, technokrata világban vágytunk egyfajta lassulásra, megnyugvásra, de nem ilyen áron… Hiszen azok a dolgok kezdtek súlyosan sérülni, ami a színháznak, a zenének vagy éppen a gasztronómiának, de az egész emberi létnek a lényege: a személyes találkozások. Bevallom, nem tetszik, hogy a pandémiából is a digitális világ jött ki győztesen. Már csak ezért is szeretném még inkább a valódi közösségi kapcsolatokra helyezni a hangsúlyt. Imádkozik az ember, hogy kapjuk vissza azt, ami volt. Persze sok mindent én is átértékeltem magamban – jegyezte meg a népszerű színművész.



Ebben a rendkívüli helyzetben felvetődhet a kérdéskör: mennyire fontos a kultúra?



– A mi szakmánkban sokáig tartottak a koronavírus-világjárvány miatti egészségvédelmi leállások, aztán lassan visszamerészkedtünk először a szinkronstúdiókba, majd folyamatos Covid–19-tesztelések mellett újraindultak a forgatások, a Thália Színház is elkészíthetett egy televíziós produkciót. Elkezdtünk próbálni a színházban, és májusban bemutathattuk az Álmomban megcsaltál című előadást. Reménykedtünk, hogy lassan, ahogy a lakosság átoltottsága eléri a megfelelő szintet, visszatérhet a közönség. Azt is reméltük, hogy a megtépázott gazdasági helyzetben a publikumnak lesz pénze a színházra, a kultúrára. Ősztől újra üzemszerűen működünk. Az ember csodaként éli meg azt, ami korábban mindennapos volt. Azonban még itt vannak a sötét viharfelhők, itt a pandémia újabb hulláma – jegyezte meg Vida Péter.



Ő és családja megtették a tőlük telhetőt, már mindannyian felvették a harmadik oltást, náluk ez nem is volt kérdés.



– A feleségemmel influenza ellen is évek óta oltatjuk magunkat. Én azon az állásponton vagyok, hogy miattam ne maradjon el előadás – hang­súlyozta a színművész.



Természetesen megkérdeztük a 2022-es esztendőre szóló terveiről is. Tavaly, nyári játékként Szolnokon bemutatták A csapodár madárka című színdarabot, melyben vendégszínészként szerepel Péter. A nívós vígjáték havi két-három alkalommal szólítja a Szigligeti Színház Szín-Mű-Helyének deszkáira. Emellett a Thália „kiadta” a Vesztegzár a Grand Hotelben című elő­adásra is, melyet ő maga jegyez rendezőként. Utóbbit december 17-én mutatták be.



– Anyaszínházamban a Thália Télikert elnevezésű modern játszóhelyhez eddig még nem volt szerencsém, de most Martin McDonagh A koponya című remekművében léphetek színpadra – árulta el Péter. Mint mondta, a darabot Zayzon Zsolt rendezi, és a négy szereplő már túl van az olvasópróbán. Hozzátette: kifejezetten várja, hogy Molnár Piroskával, Csőre Gáborral és Balaskó Bence egyetemi hallgatóval bemutassák ezt az egyfelvonásos, abszurd humorú, remek játéklehetőségeket kínáló kortárs művet.



Péterhez érkeztek az ország más teátrumaiból is felkérések arra, hogy rendezzen. Továbbá szinkronszínészként is dolgozik, és persze oszlopos tagja a Rádiókabarénak.



Míg Sára lánya – aki más mellett a népszerű sorozat, a Stranger Things főszereplőjének magyar hangja – idén érettségizik és a felvételire készül, addig fia, Bálint a színházi előadásai mellett is állja a sarat, és hetedik osztályosként rengeteget tanul.



– Nagyon büszke vagyok rájuk, szépen teljesítenek minden területen – mondta mosolyogva Vida Péter.