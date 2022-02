A Hermethia Bábszínház a Haláltánc ballada című zenés bábjátékot mutatta be a Köszönjük, Magyarország! program támogatásával szerdán a Nyolc, vagyis nekünk nyolc nevű kultúrkocsmában. Polgár György tulajdonos a helyszín és a technika biztosításán túl ajándékkal köszöntötte a művészeket.

Valler Kata bábszínész, a François Villon, Faludy György, Székely Magda és Pilinszky János verseiből, komolyzenei betétekből és archív filmfelvételekből összeállított monodráma rendezője, szereplője a Naplónak nyilatkozva elmondta, két éves alkotómunka által forrtak ki a darab keretei, melyek közt igyekszik előadásról előadásra fejlődni.

– Faludy György Haláltánc balladájáról sokan azt hiszik, hogy átirat, pedig ő írta, valószínűleg Villon Epitáfeum (melyet a költő készített a maga és cimborái számára, mikor együtt való felakasztatásukat várták) című verse alapján. A Refis Bábozda vezetőjeként eleinte sokáig csak Faludy versével dolgoztunk, aztán mióta forgatókönyv és drámaírást tanulok, mert jobban szeretnék érteni a dramaturgiához, Székely Magda Ítélet című versét, melyben az fogalmazódik meg, hogyan tud az ember tisztességgel, tiszta lélekkel meghalni úgy, hogy a megváltást kiérdemelje, rögtön hozzáillőnek találtam két Pilinszky-verssel egyetemben. Úgy tudom, ők az életben is jóban voltak. Néhány sort húztam ki a költeményekből azon alapon, hogy amit el is lehet játszani, azt nem kell elmondani. Balázs János Balázzsal ketten hozták létre a darabot, ő tervezte a bábokat, illetve együtt választották ki a bűnöket jelképező, felkavaró filmbejátszásokat, melyeket a főszereplő Villon-alak megállapításaihoz kapcsolnak a lélekbe történő mélyebb beágyazás végett. A megváltás tiszta ténye megakadályozza az akasztást, egy utolsó esélyt adva Villonnak lelke megtisztulására, mielőtt ítélőszéke elé kerülne. A tudatát, a lelkét és a gyarlóságait egy szekérszínpad szimbolizálja, másrészt a szekér a középkorban az ember jelképe volt. Felettes énként a fej folyamatosan ágál, középen egy arctalan, gyermekarányokkal megjelenített lelket láthatunk, a bűnök pedig üres szemű emberi maszkokként, különféle színekkel megvilágítva jelennek meg – ismertette a zenés bábjátékot Valler Kata, hozzátéve, rendhagyó irodalomóraként is ingyenesen előjegyezhető a darab. Várják magyar- és hittanárok jelentkezését a Köszönjük, Magyarország! Program honlapján keresztül. A monodráma ma és február 26-án, szombaton 19 órakor ingyenes látható a Nyolcban. Valamint nyáron elviszik a Művészetek Völgyébe, a taliándörögdi református templomba és szegedi alternatív színházi fesztiválra.

Valler Kata bábszínész, a monodráma rendezője és szereplője a lelket jelképező bábbal

Mint megtudtuk, a Hermethia Bábszínházat Balázs János Balázs képzőművésszel hívták életre, egyelőre nem hivatalos formában, inkább alkotóműhelyként működik, ugyanis nincs állandó helyük és társulatuk. Most Holb Leventével egészültek ki, a következő Ikonfestő című szakrális bábjátékuknál Túrós-Máté Kinga táncművész, balett-tanár közreműködésére is számítanak.