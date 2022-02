A fesztiválra 168 film nevezett különböző műfajokban a dokumentumfilmtől kezdve az animációs filmen át a táncfilmig. Az alkotásokat filmes szakemberekből álló gárda értékelte Árpa Attila színész, producer vezetésével, aki online követte a filmfesztivált. Emellett a pápai Petőfi Sándor Gimnázium tanulóinak részvételével diákzsűrit is felállítottak.

A járványhelyzet nem tette lehetővé a külföldi alkotók meghívását, akik így szintén online követték az eseményeket. Pozsgai Zsolt, Balázs Béla-díjas magyar drámaíró, színházi és filmrendező, a II. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál ötletgazdája elmondta, az idei díjak Tóth Andrea királyszentistváni keramikus munkáját dicsérik, melyeket Pápa város kékfestőhagyományaira utalva kékfestőmotívumokkal díszítettek.

A legjobb játékfilm a spanyol The island of lies, a legjobb rövid játékfilm az orosz The man is going, a legjobb dokumentumfilm a török Waters of Babylon, a legjobb rövid dokumentumfilm pedig az indiai The nectars of faith lett. A legjobb kísérleti film díját az amerikai She moved the prairie, a legjobb animációs film díját az iráni Where the winds die kapta. A legjobb forgatókönyv és a legjobb rendező díját Gleb Panfilov kapta az orosz 100 minutes című filmmel.

Az idei díjak Tóth Andrea királyszentistváni keramikus munkáját dicsérik Forrás: Polgár Bettina/Napló

A legjobb operatőr Tóth Zsolt lett a magyar Magdalena című filmmel, a legjobb zene díját pedig ugyanezen alkotás kapcsán kapta meg Szirtes Edina Mókus. A legjobb színésznő Nerea Barros lett (The island of lies), a legjobb színész pedig Filip Jankoszkij (100 minutes). A legjobb vágás díját a The man is going érdemelte ki.

A zsűri különdíját Desiree Kahikopo kapta a namíbiai The white line-nal. Az Andrew Laszlo-díjat Buvári Tamás érdemelte ki a Magdalenával, a leginspiratívabb film díját Králl Kevin kapta a Reflectionnal. Pápa város díját Elekes Gergőnek és Gallai Józsefnek ítélték oda a The chlid eaterrel.