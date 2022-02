A rajzpályázatot nyolcadszor hirdette meg a Kukkantó Baráti Kör Egyesület óvodásoknak és kisiskolásoknak. A pályázat mottóját Aranyosi Ervin verséből kölcsönözték: „Hol lehet jó nekem, hol jó mostanában? Egymással törődő, szerető családban.” Porga Gyula polgármester köszöntőjében kiemelte, a pályázatra nagyon sok színes, vidám alkotás érkezett, ami azért is fontos, mert amit a gyermekek a szüleik házasságában látnak, azt ki tudják fejezni a rajzokkal. A polgármester azt kívánta a házaspároknak, hogy a házasságuk tovább erősödjön. Márfi Gyula emeritus érsek köszöntőjében azt tanácsolta a szülőknek, házastársaknak és gyermekeknek, törekedjenek arra a mindennapokban, hogy legyenek egymás ajándékai. Somody Zsuzsanna, az egyesület elnöke, a rajzpályázat szervezője kiemelte, több mint 200 alkotást érkezett be a kiírásra, nemcsak Veszprémből, hanem az ország távoli pontjairól is. A 3-10 éves gyermekeknek kiírt pályázatra beküldött munkákat háromtagú szakmai zsűri – Csik Richárd és Hegyeshalmi László képzőművészek, Somogyi Eszter, a Szent Margit Római Katolikus Óvoda intézményvezetője – értékelte. A résztvevőket négy korcsoportban díjazták. Somogyi Eszter, a zsűri elnöke elmondta, az alkotásokban sokféle technika megjelent: ceruzarajz, krétarajz, vízfesték, filctollal is készültek munkák. A rajzok nagyon színesek voltak, és visszatérő elem volt rajtuk a szív, a Nap, a virág vagy a kismadár. Az elismeréseket Héthelyi Réka, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom veszprémi szervezetének vezetője, a házasság hete mentora, valamint Porga Gyula és Márfi Gyula adták át.

A rendezvényen kiosztották a Veszprémi Családsegítő által kiírt novellaíró pályázat díjait is. Első helyen Lendvai Klára, a másodikon Tumer Csenge, a harmadikon Gyermeli Hanna végzett.