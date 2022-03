A verseny előestéjén a Veszprém–Bakony Táncegyüttes adott műsort Mozaikok címmel a kulturális intézményben. A formáció a járvány miatt két és fél év után tudta megtartani nagyszabású estjét. A gálaest műsorát Nagypál Anett és Kádár Ignác tanították be és koreografálták, a programban a Kárpát-medence sokszínűségét igyekeztek bemutatni zenében és táncban is. A táncosokat a Zagyva Banda kísérte. A közel kétórás műsorban mezőségi, ördöngösfüzesi, gyimesi, Küküllő menti, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tyukodról és Nagyecsedről eredeztethető táncokat is láthatott a közönség.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) megnyitójában köszönetet mondott az együttesnek, hogy a járvány két éve alatt is megtartották a közösségüket, amelyhez a hozzátartozók, szülők és hozzájárultak. Az együttes közel negyven taggal működik, a csoportban 18-25 közötti korosztályok képviseltetik magukat. A formáció új tagokat is vár a soraiba.

Szombaton első alkalommal szervezte meg a Veszprém–Bakony Táncegyüttes az I. Veszprém–Bakony Kamarafesztivált két – táncszínház és autentikus folklór – kategóriában. A házigazda együttes mellett további hét formáció lépett színpadra, és mutatta be tehetségét. A fellépő csoportokat négytagú zsűri értékelte Szűcs Gábor néptáncpedagógus, koreográfus vezetésével, mondta el a Naplónak Kádár Ignác, a házigazda táncegyüttes művészeti vezetője. A fődíjat a Veszprém–Bakony Táncegyüttes nyerte el Mozdulatok a régiekről című, nagyecsedi koreográfiájával. A második az Ajka–Padragkút Táncegyüttes lett, a harmadik helyen megosztva a csongrádi Alföld Néptáncegyüttes és a Sopron Táncegyüttes végzett, valamint több különdíjat is kiosztott a grémium. Az eredményhirdetés után az esti gálaműsorban a dobogós helyezettek és a különdíjas együttesek léptek fel. Mindkét nap a hivatalos program után hajnalig tartó táncházban ropták a művészek és az érdeklődők. A programot az EKF 2023 és az NKA támogatásával szervezték meg, Kádár Ignác reményei szerint több meghívott együttessel többnapos fesztivállá bővítik a rendezvényt a következő években.