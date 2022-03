Gárdonyi és a Dunántúl címmel tartja meg a Pannon KultúrKlub legújabb eseményét hétfőn a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara. 2022-ben van Gárdonyi halálának 100. jubileuma, 2023-ban születésének 160. évfordulója. A dunántúli Gárdony, Szőlősgyörök, Dabrony, Devecser, Győr Gárdonyi pályafutása korai időszakának fontos állomáshelyei. A veszprémi kötődésű Boldog Margit az Isten rabjai egyik központi szereplője, a Balaton pedig az 1910-es évek novelláinak és kisregényeinek is kiemelt cselekményhelyszíne. A beszélgetés során a résztvevők körüljárják majd, hogy a Közép-Dunántúl milyen hatással volt az író prózaművészetére.

- Ha kevésbé ismert művei és megnyilatkozásai alapján kimozdítjuk a 100 éve elhunyt Gárdonyit a kultikus felhőből (amit az Egri csillagok befogadástörténete szőtt az író köré), akkor rádöbbenhetünk, hogy egy igencsak sokarcú, és határozott világszemléletű íróval és életművel állunk szemben, amely sokat mond a jelenkor számára is. Például: "A katonára már én úgy néztem, mint élő anakronizmusra. A történelemben is szégyenkező szemmel olvastam a háborúkat: emberek voltak ezek? Mint ahogy csak a vadászpuska látása is szégyenkezést keltett bennem, csak ezelőtt egy héttel is. Tessék, most le kell vennem a kalapomat a késsel is megtoldott puska előtt... " (1914 - Krisztus bankója) – mesélte a rendezvény moderátora, Kovács Gábor.

Az egyetem oktatója hozzátette, valójában nem vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy amikor az Egri csillagokról beszélünk, vajon pontosan milyen szövegről is van szó, mert elég sok szövegváltozat kering a könyvpiacon. - Egyik vendégünk éppen azzal foglalkozik, hogy a Gárdonyi életében megjelent és állandóan módosított, majd' fél tucat szövegverzió milyen alakulástendenciát mutat - így biztosan nincsen szó a műről a közoktatásban – emelte ki Kovács Gábor.

Az eseményen az irodalomtörténész beszélget majd meghívott vendégeivel, Keller Péterrel, Gárdonyi Géza dédunokájával, Horváth Józseffel, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettesével és Nagy Ádám Jánossal, az Egri csillagok szinoptikus digitális kiadásának a szerkesztőjével.