Sarkadi Nagy László, a Pegazus Színház társigazgatója az alkalmon elmondta, örömükre szolgált, hogy két év kihagyás után ismét családi napot szervezhettek. Két évvel ezelőtt a mohácsi busók látogattak Pápára a színház meghívására, idén pedig szintén változatos programokkal készültek, és egyúttal igyekeztek felmérni az érdeklődést is, melyre szerencsére nem lehetett panasz.

Megtudtuk, többek között keresztrejtvény, kézműves játszóház, játéktér, jelmezes felvonulás, tombola és farsangi négypróba várta a vendégeket. Emellett a résztvevők A kiskakas gyémánt félkrajcárja című zenés bábjátékot is megtekinthették a Pegazus Színház társulatának előadásában.

Sarkadi Nagy László kifejtette, egészen kisis­kolás korig várták a gyermekeket. Hozzáfűzte, a visszatérő vendégek mellett sok új arcot is köszöntöttek a programon. – Aki nem hozott magával maskarát, itt is beöltözhetett, válogathatott a jelmezeink közül. Emellett a kézműves játszóházban álarcokat is készíthettek a gyerekek – mondta el.

Kiemelte, bérletes előadásaikban változás, hogy a Hókirálynő helyett a Rigócsőr királyt láthatja a közönség március 7-től.