A felhívásra hat óvodai és négy iskolai csoport jelentkezett, közel kétszáz gyermek ismerkedett a költő verseivel, valamint a könyvtárhasználattal. A legkisebbeket a kétféle foglalkozás során játékos feladatok várták, bepillanthattak Nemes Nagy Ágnes verseibe. Interaktív formában megismerték a költő életét, néhány versét, például kiderült számukra, hogy ki volt Bors néni, mi az a lappantyú, és hogy mi van A titkos úton. Amint kiderült, az óvodások többnyire csak A gesztenyefa levele című költeményt ismerik, de a második osztályosok már az olvasókönyvben is találkoznak a költő verseivel. Nekik verscímeket kellett keresniük mássalhangzó-kiegészítéssel, és nagy örömükre keresztrejtvényt is fejthettek. A negyedikesek életrajzi adatokat is megtudtak, használták a Magyar nagylexikon szócikkét, a Ki kicsoda a mai magyar gyerekirodalomban? című kötetet. Kaptak könyvtárhasználati és szövegértési feladatot, használták a raktári jelzetet. Az iskolások csoportokban dolgozva szereztek új ismereteket a foglalkozásokon.