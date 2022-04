Izgatott és feszített tempójú felkészülési időszak, iskolai és színpadi próbák előzték meg az eseményt, amely során remek összeállításokat lehetett látni a Lovassy László Gimnázium, a Thury György Gimnázium, a Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája, a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium diákjainak és a Veszprémi Petőfi Színház PetőfiIfiAkadémia növendékeinek előadásában.

"Az Ádámok és Évák ünnepe mindenképpen nagy ünnep a színház és a résztvevő diákok életében. Úgy gondolom, hogy színpadunkon állni hatalmas élmény, remélem ahogy mi is, ti is megőrzitek szívetekben, lelketekben ezt a csodálatos délutánt” – köszöntötte a diákokat Oberfrank Pál igazgató. Azt is elárulta, az idei téma nagy szabadságot adott a felkészítő tanároknak és a tanulóknak egyaránt és az előadások során minden értelmezésben láthattak példát az összetartozás fogalmára. „Az összetartozás legjobb megfogalmazását mutatja az, hogy itt álltok különböző iskolákból, különböző városokból, de mégis együtt, egy cél érdekében, egy program keretében. Ti már összetartoztok" – tette hozzá Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes-kreatív menedzser.