Erről beszélt a templom orgonájának avatási ünnepségén Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő.

Amint azt elmondta, nem lehet pontosan tudni, hogy mi az, amely egy közösséget életképessé tesz. – Nem tudjuk, mi az, ami helyben tartja az embereket, de azt tudjuk, ha egyes tényezőket nélkülöznie kell egy közösségnek, akkor gyengül, szétesik. Ilyen a templom is, amely egy község nem csak lelki, hanem közösségi központja is. Hegyesden nincs ilyen probléma, életerő van a közösségben, de most egy apró, mégis jelentős lépést tett előre. Az orgona nem csak az egyházközség, a templom közösségét szolgálja, hanem azokét szintén, akik a térségben élnek. Ezért az orgona az életben maradás, az életképesség egyik szimbóluma egyben - mondta Navracsics Tibor.

Navracsics Tibor szerint az orgona nem csak az egyházközség, a templom közösségét szolgálja, hanem azokét szintén, akik a térségben élnek

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Stark Sándor polgármester megköszönte mindazok támogatását, akik részt vállaltak a digitális orgona beszerzéséből. – Különleges alkalom Hegyesden az orgona avatása, amely a római katolikus egyház templomában kap helyet. Jó példája ez az egyház és az önkormányzat együttműködésének. Amint együtt megvalósítunk, az teszi még élhetőbbé a községet. A pályázathoz öt százalékos önerőt biztosított a település, hogy minél többen élvezhessék az orgona hangját a szentmiséken és akár koncerteken is – mondta a polgármester. Illés Sándor plébános bemutatta a hallgatóságnak a falut és a kápolnát, majd úgy fogalmazott, hogy az orgonán játszani pontosságot és odafigyelést kíván. – A két billentyűsoros, két manuális orgona jól használható, sok funkciós. Az önkormányzat az egész falu javára pályázott a Leader vidékfejlesztési programhoz a hangszer beszerzése érdekében. Most Szabó Zsombor hetedik osztályos diák és Fekete Gábor kántor szólaltatja meg az orgonát – mondta Illés Sándor. Bedő Lajos a Leader munkacsoport elnöke gratulált a hangszerhez és az egyre szépülő településhez. A Vulkánok Völgye Leader Egyesületet Csiza Elemér munkaszervezet vezető mutatta be és elmondta, hogy eddig kilenc koncertzongorát és 13 orgonát szereztek be és helyeztek el a térségben.