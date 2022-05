Megnyitóbeszédében örömét fejezte ki, hogy az alkotások között beszélhet a kiállított képekről.

– A tárlat azért kapta a Visszhangok címet, mert Anita számára fontos az alkotásban a zene, a hang. Zongorán és cimbalmon is játszik, rendszeresen fest zenére. Hangtálakon végzett hangfürdők hatására szintén alkot, ezek a hangok az egyén belső rezgésére hatnak, belső utazásra invitálják az alkotót, ezek eredménye a festményeken látható. Visszaadják a mélységet, a ritmust, a belső utazást szimbolizálja a kompozíció, az ecsetkezelés. Ezekre a tükröződésekre és a képeken visszatükröződő hangokra utak a kiállítás címe. Több itt kiállított alkotás is így, hangtálzenére készült - mondta a művészettörténész.

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Hozzátette, hogy a művészettörténetben a festészet és a zene kapcsolata már a 20. század elején is jelen volt, és a zenének meghatározó szerepe volt az absztrakt művészet létrejöttében. - A zenét és a hangfürdőt napjainkban terápiás célra is használják, az önismeret elmélyítésére alkalmazzák a zeneterápiát és a képzőművészet-terápiát. Anita is foglalkozik művészetterápiával, mindennapjaiban meghatározó szerepe van a zenének, az alkotás öröme minden képén érzékelhető. Amint képein tetten érhető a tengerpartokat idéző homok, az ásvány. A vászon amolyan gyűjtőfelületté válik, ahol megragadnak a különböző anyagok és az általuk közvetített érzések. Az Anita munkáihoz közel álló gesztusfestészet legfontosabb gondolata láthatóvá tenni a kép keletkezésének folyamatát. A kép olyan, mint egy energiatér, érzékelhető az ő alkotásain is ez a színek és a festék felhordása mikéntje által. Képein érződik a dinamika, amelyet felerősít a zene hatása. Tetten érhető a folyamatosan mozgásban levő személyisége, érzékelhető a dinamizmus, amellyel felviszi a festéket a vászonra. Belső képek ezek, amelyek látványa a természetet idézi. Alkotásai közel állnak a lírai absztrakcióhoz, amely részben az impresszionisták munkásságából indult és feloldotta az elemek, motívumok zártságát. A képalakító elv a színek dekoratív ritmusa, egyensúlya lett. Ez a ritmus, dekorativitás és egyensúly jellemzi Püspök Anita alkotásait is – mondta Dohnál Szonja.

A megnyitón Horváth Ákos hangdrum-előadóművész közreműködött. A kiállítás június 16-ig látogatható.