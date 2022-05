A You are the flow a kortárs tánc, a parkour és az urban dance mozgásnyelv fúziójából született. Missziója, hogy új közösségeket vonjon be a kortárs tánc világába. Célja, hogy az előadók és a nézők egy kollektív élményben találkozzanak és adjanak teret egymásnak az expresszióra. A forma egyszerű: az előadók egy megszakítás nélküli folyamaton mennek végig, mely a teljes mozdulatlanságból a minden határon túlmenő hajszoltságig jut, amiből nagy energiák szabadulnak fel, végül örömtánccá alakul.

Meghökkentő, mozgalmas és lebilincselő volt az előadás. Szerencsére az időjárás is kedvezett a kültéri produkciónak. A fesztivál nyitó előadásai mindig valami nem megszokott, nem a sémába illeszkedő produkciók, ilyen volt a You are the flow is. A látványvilággal és a jól kibogozható mondanivalóval tökéletes fesztiválindító előadásnak lehettünk szemtanúi és résztvevői egyben. Az eleinte vonakodó közönséget a vidám, színes ruhákba öltözött, energikus csapat hamar a tér közepére csalta és bevonta az örömtáncba. Az előadáson Kancsó Luca, Pataki Zoltán, Takács László, Tillinger Alex, Varga Csaba, Németh György és Hallósy Levente szereplését láthattuk.

Idén négy helyszínen is láthatnak az érdeklődők előadásokat, a táncművészettől a fényfestésen át a gyerekprogramokig. A zsűri tagjai között megtalálható Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, kiváló és érdemes művész, az Operaház örökös tagja, a Halhatatlanok társulatának tagja, Fuchs Lívia egyetemi docens, tánctörténész, tánckritikus, Kerekes Blanka fuvolaművész, a Zürichi Zeneművészeti Egyetem docense, Európa nagyszínpadainak meghívott szólistája, zürichi és nemzetközi zenei versenyek zsűrielnöke, M. Tóth Géza Oscar-díjra jelölt, Balázs Béla-díjas filmrendező, producer, valamint Hegyeshalmi László festőművész, grafikus.



Ma érdemes lesz a gyerekeket is színházba vinni, ugyanis 10 órakor a Hangvillában kezdődik a Góbi Rita Társulat és a BábSzínTér közös produkciója, a Hacukaland című táncos „öltözőshow”, amely kifejezetten a legkisebbeknek szól. 20 órától a Petőfi Színházban Marie Chouinard kanadai koreográfus munkája, a Radical Vitality lesz látható.

– Évekig főként nagy formációkkal dolgoztam. Most vissza akarok térni a kisebbekhez. Szeretem, ha mindent tömören lehet kimondani, elegendő szabad térrel, mint a japán haiku három sorában. Örömteli kaland volt ez a táncosokkal, mintha ismert és ismeretlen területeket fedeztünk volna fel – fogalmazta meg gondolatait Marie Chouinard.